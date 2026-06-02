ＩＨＩ、子会社がＪＡＸＡから５カ月間の競争参加資格停止処分 ６月２日付 ＩＨＩ、子会社がＪＡＸＡから５カ月間の競争参加資格停止処分 ６月２日付

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＩＨＩ<7013.T>は２日の取引終了後、子会社のＩＨＩエアロスペースが同日付で宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）から５カ月間の競争参加資格停止処分を受けたと発表した。業績に与える影響は現在精査中。ＪＡＸＡとの機材装置の保全業務に関する契約などにおいて、業務の一部で作業未了のものを完了したと事実と異なる報告を行い、費用を請求していたことが判明した。



今回の件はＩＨＩエアロスペースがＪＡＸＡと機材装置の保全業務に関する調整をするなかで明らかとなり、昨年１２月に事実関係をＪＡＸＡへ報告した。物品の引き渡しを伴わず報告書の提出のみで費用を請求した２０１６年度以降の契約４３８件のうち、１４件で同様の問題があった。



出所：MINKABU PRESS