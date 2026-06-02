13位の松山英樹が3000万円獲得 今季初Vヘンリーは2.8億円【米国男子賞金ランキング】
米国男子ツアー「チャールズ・シュワブチャレンジ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【スイング写真】頭の残し具合が違う！ 松山英樹ビフォーアフター
今大会でシーズン初優勝を挙げたラッセル・ヘンリー（米国）が178万2000ドル（約2億8400万円）を獲得。今季通算を476万1817ドル（約7億5900万円）として、29位から13位に急浮上した。13位タイの賞金19万3875ドル（約3000万円）を加算した松山英樹は、ランキング25位をキープ。28位タイに入った中島啓太は6万9300ドル（約1100万円）を獲得し、171位から155位に順位を上げた。そのほかの日本勢は、久常涼（36位）、金谷拓実（133位）、平田憲聖（149位）となっている。ランキング1位はキャメロン・ヤング（米国）がキープ。2位のスコッティ・シェフラー（米国）、3位のマシュー・フィッツパトリック（イングランド）も順位を維持した。
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