男子メジャー今季第2戦の組み合わせ発表 前年覇者・蝉川泰果は藤本佳則、清水大成と同組
＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ 事前情報◇2日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞国内男子ツアーはメジャー今季第2戦。4日（木）の開幕に先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。
【写真】35年ぶりレフティV 優勝クラブセッティング
3人1組ですべて1番からティオフ。ディフェンディングチャンピオンの蝉川泰果は清水大成、藤本佳則との組み合わせで午後0時2分にスタートする。「日本プロ センコーグループ杯」でツアー初優勝を飾りメジャー連勝のかかる細野勇策は、昨年大会をPOで惜敗した堀川未来夢、河本力とプレーする。2週連続優勝かかる17年大会覇者のショーン・ノリス（南アフリカ）は、24年大会覇者・岩田寛、22年大会覇者・比嘉一貴とラウンドする。米澤蓮は勝俣陵、阿久津未来也と、片岡尚之は小平智、塚田よおすけとの組み合わせになった。賞金総額は1億5000円、優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
BMW選手権 森ビルカップ 初日の組み合わせ
細野勇策がトップ浮上 国内男子ツアーのポイントランキング
最新！ 国内男子ツアー賞金ランキング
金子駆大が逃げ切り欧州初優勝「まさか優勝できるとは」 日本勢史上7人目の快挙
全米女子OPがいよいよ開幕！ 渋野日向子に菅楓華…日本勢は史上最多23人
【写真】35年ぶりレフティV 優勝クラブセッティング
3人1組ですべて1番からティオフ。ディフェンディングチャンピオンの蝉川泰果は清水大成、藤本佳則との組み合わせで午後0時2分にスタートする。「日本プロ センコーグループ杯」でツアー初優勝を飾りメジャー連勝のかかる細野勇策は、昨年大会をPOで惜敗した堀川未来夢、河本力とプレーする。2週連続優勝かかる17年大会覇者のショーン・ノリス（南アフリカ）は、24年大会覇者・岩田寛、22年大会覇者・比嘉一貴とラウンドする。米澤蓮は勝俣陵、阿久津未来也と、片岡尚之は小平智、塚田よおすけとの組み合わせになった。賞金総額は1億5000円、優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
BMW選手権 森ビルカップ 初日の組み合わせ
細野勇策がトップ浮上 国内男子ツアーのポイントランキング
最新！ 国内男子ツアー賞金ランキング
金子駆大が逃げ切り欧州初優勝「まさか優勝できるとは」 日本勢史上7人目の快挙
全米女子OPがいよいよ開幕！ 渋野日向子に菅楓華…日本勢は史上最多23人