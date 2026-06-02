7月11日よりテレビ朝日系で放送がスタートするACEesの深田竜生主演ドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』の追加キャストとして、田辺桃子、羽田美智子、井上肇の出演が発表された。

参考：ACEes 深田竜生が連ドラ単独初主演 浮所飛貴共演『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』放送へ

本作は、いけ好かない姉のボーイフレンドが一転して気になる存在になってしまった男子高校生を主人公としたオリジナル青春ホームドラマラブコメディー。脚本は『恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～』（日本テレビ系）などの松田裕子が手がけ、監督は『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の竹園元、『リベンジスパイ』（テレビ朝日系）の宮田和弥らが務める。

主人公・夏輝を本作が連続ドラマ単独初主演となるACEesの深田、夏輝が恋をする相手、理系大学生・蒼汰を同じくACEesのメンバー・浮所飛貴がそれぞれ演じる。

大学受験を控えた高校3年生の武宮夏輝（深田竜生）。夏休み直前につきあっていた彼女にフラれた上に模試はE判定だらけ。最悪の状況の中、見かねた姉のはからいで、姉と同じ大学に通うボーイフレンド・小早川蒼汰（浮所飛貴）に家庭教師をお願いすることに。最初は、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝。しかし蒼汰がふいに見せる笑顔や「よくがんばりました！」と無邪気に頭をなでてくれる仕草に、思わずドキッ。姉ちゃんの彼氏を好きになるなんてありえないのに……この気持ちは何なんだ。そもそも受験生だし恋なんてしている場合じゃないのに。夏輝の中で戸惑いと葛藤が生まれていって……。

田辺が演じるのは、夏輝の姉で蒼汰のガールフレンド・武宮莉緒。莉緒は、思ったことはすぐ口に出して行動する、パワフルな性格で、弟・夏輝の家庭教師をボーイフレンドの蒼汰に頼み、恋のきっかけを作った張本人。田辺は「莉緒は、自分と関わった人を大切にする気持ちや行動力が素敵で魅力的。はたから見たら突拍子もない行動でも、愛らしく見えるように演じたいです」と抱負を語った。物語についても、「こんなに2人の行く末を見届けたくなる作品はないです！」とアピールした。

明るく抜けたところもある性格で、複雑な思いを抱える夏輝をはじめ、家族を温かく見守る夏輝の母・武宮十和子を演じるのは羽田。羽田は「すくすく育った娘と息子がいて、ワンちゃんもいる本当に温かい家族です。そんな家族を中心に、こんなに美しい世界があるのかと思える作品にしたい」と本作への思いを明かした。

航空整備士として真面目に働く、どこか昭和のオヤジ気質が漂う夏輝の父・武宮悟郎役を務めるのは井上。不器用なやさしさがにじむ、どこか愛らしい父親について井上は「息子が真剣な思いで向き合っていることだからなんとか理解してあげたいという気持ちもある難しい役です」と思いをくみ取り、「悩みながらも子どもに寄り添おうとする父親の愛情を感じてもらえたら」と役柄のポイントを語った。

そして、武宮家のアイドル・ロック役としてモデルや演技で大活躍中のサモエドの有楽も登場。もこもこ真っ白なロックは、穏やかでちょっぴりおちゃめな武宮家の癒し担当。家族がケンカを始めると間に入って空気を和ませたり、にこにこ笑顔でかわいさを振りまいたりと、いるだけでみんなを笑顔にしてしまう。恋や受験で悩みがつきない夏輝にとっても、ロックは大切な相棒。落ち込んだときにはそっと寄り添い、思わず本音を打ち明ける“良き相談相手”となっていく。

田辺桃子（武宮莉緒役）コメント脚本を読んでの感想夏輝と蒼汰だけでなく、まわりの人たちもラブリーなキャラクターが多くてお気に入りです。こんなに2人の行く末をやさしい気持ちで見届けたくなるような作品はなかなかないなと思いました。

深田竜生と浮所飛貴の印象深田さんは私がお姉ちゃんをできるかなと思うくらい大人っぽい印象を受けたのですが、夏輝のような若さあふれる元気な面もあるんだろうなと感じました。浮所さんは“次、どんな風に演じるんだろう？”という、いい意味で予測がつかない方で、そこが蒼汰のいい意味で何を考えているのかわからないところと似ていると思いました。

どんなふうに家族を演じていきたいか武宮家は全員違う“色”だからこそ成り立っているのが素敵です。莉緒の自分が関わった人を大切にする気持ちや行動力は魅力的だと思いました。はたから見たら突拍子もない行動だとしても、愛らしく見えるように演じたいです。

視聴者へのメッセージ夏らしいラブコメディーとホームドラマが合わさった素敵な作品になっています。莉緒としてみんなの背中を押しまくって応援したいと思います！

羽田美智子（武宮十和子役）コメント脚本を読んでの感想ひと夏のキュンとした甘酸っぱい作品だと思いました。すごく楽しいお話です。

役づくりで意識していること複雑な思いを抱えながら恋する息子を支える母親ですが、誰に対しても分け隔てなく、深い愛情をもって生きていると感じました。なので、愛をテーマに演技をしたいなと思いました。

深田竜生と浮所飛貴の印象お2人とも好青年で、そんな2人が作品の中で誠実に寄り添っていく姿にはとても好感が持てるんですよね。夏輝と蒼汰を繊細に演じられていくのだろうな、と期待しています。

どんなふうに家族を演じていきたいか家族を大事にしてくれるお父さんと、子どもたちの成長をいちばんに考えるお母さん、そこですくすくと育った娘と息子がいて、ワンちゃんがいて本当に温かい家族です。その家族を中心にこんな美しい世界があるのかと思ってもらえるようなドラマになったらいいなと思っています。

視聴者へのメッセージタイトルにあるように、見てくださるみなさまの心の中に青い空が広がってキラキラ輝くドラマをお届けしたいと思います。ぜひご覧ください！

井上肇（武宮悟郎役）コメント脚本を読んでの感想テーマはしっかりありつつも、さわやかで明るい印象を受けました。私は父親を演じますが、ドキドキする展開でこれからどうなっていくのか、すごく楽しみな作品です。

役づくりで意識していること息子が真剣な思いで向き合っている恋だからこそ、なんとか理解してあげたいという気持ちもある難しい役です。いろいろ想像力を働かせながら、役に向き合っていきたいと思います。

深田竜生と浮所飛貴の印象深田さんは好青年です。若い頃からキャリアを積まれて、お芝居がしっかりしているのがすごいなと。浮所さんはフワッとした雰囲気でおおらかなやさしさを感じました。

どんなふうに家族を演じていきたいか何かあったとき、武宮家はきちんとまとまるんだろうな、という雰囲気は感じているんです。これからいろいろな難局が待ち構えていると思いますが、それをポジティブに乗り越えていく…そんな家族を演じたいです。

視聴者へのメッセージ息子の恋愛に戸惑ったり、家族に寄り添ったり、父親として愛情を感じてもらえたらと思います。（文＝リアルサウンド編集部）