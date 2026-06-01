マイクロバス“ひき逃げ”…85歳男が事故前後に“異常な運転”
85歳の男が、マイクロバスで2人をひき逃げしたとみられる事件。その直前には“異常な運転”で、運転をやめるよう言われていたということです。
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亡くなった大石有記さん（36）の葬儀が、6月1日に営まれました。熱心なダンス講師だったといいます。
大石さんの同僚
「踊ることが大好きで、本当に周りを笑顔にしてくれる。たぶん嫌いな人誰もいない。みんなから好かれている女性」
大石さんの友人
「有記の本当に明るくて、ダンスを教える時も熱心で。テーマパークダンサーをやっていた。『次の世代にバトンを渡すように育てていけたらいいな』と話していた」
■事故の直前に“異常な運転”
大石さんと田中新さん（35）は5月29日に、スイミングスクールのマイクロバスにはねられ、亡くなりました。
バスを運転していたのは、酒井照也容疑者（85）です。
警察によると、酒井容疑者の体調や健康状態に、大きな問題はなかったといいますが、事故の直前、“異常な運転”をしていたことがわかってきました。
■事故17分前…踏切で遮断機と接触事故
バスは、事故が起きた交差点から300メートルほど先の住宅などに突っ込み、停止しました。“異常な運転”が確認されたというのが、交差点から110メートルほど手前にある踏切です。
当時のバスの動きを見ていきます。スイミングスクールなどによると、事故の17分前、バスは、踏切で遮断機と接触する事故が起きます。1分半かけて踏切を越えると、交差点までの110メートルをゆっくり、進み始めたといいます。かかった時間は、実に15分です。
■本社から無線「止まって待ってて」
この頃、異変を感じた後ろの車が、スイミングスクールに連絡しました。本社にいたスタッフは、無線で酒井容疑者にこう呼びかけたといいます。
スイミングスクールのスタッフ
「酒井さん大丈夫ですか？ もう走らないでいいから止まって待ってて」
何度も呼びかけたといいますが、酒井容疑者は反応こそあるものの、言葉がおぼつかない状態だったといいます。
■300mほど先の住宅などに突っ込み停止
15分かけて交差点へたどり着くと、バスは時速30キロに満たない低速度で横断歩道を渡っていた2人に衝突したとみられます。
その後、バスは蛇行しながら進んだとみられ、最終的に300メートルほど先の住宅などに突っ込み、停止しました。
事故直後、酒井容疑者とみられる男は、警察官に両脇を抱えられ、ゆっくりと歩いていました。
目撃者
「震えているような、足元がおぼつかないような感じ」