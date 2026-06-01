【講談社499円均一セール】明日まで！ 『深い河』『クラインの壷』など、寝不足覚悟で読みたい講談社の名著5選
現在開催中の「Amazonスマイルセール」に伴い、6月2日（火）23:59までの期間限定で、講談社の名作・話題作が一律499円となる驚異のセールが実施されています。
今夜、すベてのバーで
今回はその中から、中島らもの伝説的傑作『今夜、すべてのバーで』や遠藤周作の『深い河』をはじめ、「499円で買えるのが信じられない一生モノの5作品」を厳選してご紹介します。明日までの限定価格、今すぐ本棚へ迎え入れましょう！
■今夜、すベてのバーで
価格：499円(39％OFF！)
今夜、すベてのバーで
すべての酒飲みに捧げるアル中小説
「この調子で飲み続けたら、死にますよ、あなた」
それでも酒を断てず、緊急入院するはめになる小島容。
ユニークな患者たちとの会話や担当医師との対話、
ときおり訪れる、シラフで現実と対峙する憂鬱、
親友の妹が繰り出す激励の往復パンチ――
実体験をベースに、生と死のはざまで揺らぐ人々を描き、
吉川英治文学新人賞に輝いた著者の代表作が新装版になって再登場！
■深い河 新装版
価格：499円(45％OFF！)
深い河 新装版
愛を求めて、人生の意味を求めてインドへと向かう人々。自らの生きてきた時間をふり仰ぎ、母なる河ガンジスのほとりにたたずむとき、大いなる水の流れは人間たちを次の世に運ぶように包みこむ。人と人のふれ合いの声を力強い沈黙で受けとめ河は流れる。純文書下ろし長篇待望の文庫化、毎日芸術賞受賞作。
■クラインの壷
価格：499円(40％OFF！)
クラインの壷
現実も真実も崩れ去る最後で最恐の大傑作。２００万円で、ゲームブックの原作を謎の企業「イプシロン・プロジェクト」に売却した上杉彰彦。その原作をもとにしたヴァーチャルリアリティ・システム『クライン２』の制作に関わることに。美少女・梨紗と、ゲーマーとして仮想現実の世界に入り込む。岡嶋二人の最終作かつ超名作。そのIT環境の先見性だけでも、刊行年１９８９年という事実に驚愕するはず。映画『トータル・リコール』の前に描かれた、恐るべきヴァーチャルワールド！
■終わった人
価格：499円(52％OFF！)
終わった人
大手銀行の出世コースから子会社に出向、転籍させられそのまま定年を迎えた田代壮介。仕事一筋だった彼は途方に暮れた。生き甲斐を求め、居場所を探して、惑い、あがき続ける男に再生の時は訪れるのか？シニア世代の今日的問題であり、現役世代にとっても将来避けられない普遍的テーマを描いた、大反響ベストセラー「定年」小説。
■闇に香る嘘
価格：499円(47％OFF！)
闇に香る嘘
村上和久は孫に腎臓を移植しようとするが、検査の結果、適さないことが分かる。和久は兄の竜彦に移植を頼むが、検査さえも頑なに拒絶する兄の態度に違和感を覚える。中国残留孤児の兄が永住帰国をした際、既に失明していた和久は兄の顔を確認していない。27年間、兄だと信じていた男は偽者なのではないか――。全盲の和久が、兄の正体に迫るべく真相を追う。
※本ページで紹介する情報は、2026年6月1日12時現在のものです。
今夜、すベてのバーで
今回はその中から、中島らもの伝説的傑作『今夜、すべてのバーで』や遠藤周作の『深い河』をはじめ、「499円で買えるのが信じられない一生モノの5作品」を厳選してご紹介します。明日までの限定価格、今すぐ本棚へ迎え入れましょう！
価格：499円(39％OFF！)
今夜、すベてのバーで
すべての酒飲みに捧げるアル中小説
「この調子で飲み続けたら、死にますよ、あなた」
それでも酒を断てず、緊急入院するはめになる小島容。
ユニークな患者たちとの会話や担当医師との対話、
ときおり訪れる、シラフで現実と対峙する憂鬱、
親友の妹が繰り出す激励の往復パンチ――
実体験をベースに、生と死のはざまで揺らぐ人々を描き、
吉川英治文学新人賞に輝いた著者の代表作が新装版になって再登場！
■深い河 新装版
価格：499円(45％OFF！)
深い河 新装版
愛を求めて、人生の意味を求めてインドへと向かう人々。自らの生きてきた時間をふり仰ぎ、母なる河ガンジスのほとりにたたずむとき、大いなる水の流れは人間たちを次の世に運ぶように包みこむ。人と人のふれ合いの声を力強い沈黙で受けとめ河は流れる。純文書下ろし長篇待望の文庫化、毎日芸術賞受賞作。
■クラインの壷
価格：499円(40％OFF！)
クラインの壷
現実も真実も崩れ去る最後で最恐の大傑作。２００万円で、ゲームブックの原作を謎の企業「イプシロン・プロジェクト」に売却した上杉彰彦。その原作をもとにしたヴァーチャルリアリティ・システム『クライン２』の制作に関わることに。美少女・梨紗と、ゲーマーとして仮想現実の世界に入り込む。岡嶋二人の最終作かつ超名作。そのIT環境の先見性だけでも、刊行年１９８９年という事実に驚愕するはず。映画『トータル・リコール』の前に描かれた、恐るべきヴァーチャルワールド！
■終わった人
価格：499円(52％OFF！)
終わった人
大手銀行の出世コースから子会社に出向、転籍させられそのまま定年を迎えた田代壮介。仕事一筋だった彼は途方に暮れた。生き甲斐を求め、居場所を探して、惑い、あがき続ける男に再生の時は訪れるのか？シニア世代の今日的問題であり、現役世代にとっても将来避けられない普遍的テーマを描いた、大反響ベストセラー「定年」小説。
■闇に香る嘘
価格：499円(47％OFF！)
闇に香る嘘
村上和久は孫に腎臓を移植しようとするが、検査の結果、適さないことが分かる。和久は兄の竜彦に移植を頼むが、検査さえも頑なに拒絶する兄の態度に違和感を覚える。中国残留孤児の兄が永住帰国をした際、既に失明していた和久は兄の顔を確認していない。27年間、兄だと信じていた男は偽者なのではないか――。全盲の和久が、兄の正体に迫るべく真相を追う。
※本ページで紹介する情報は、2026年6月1日12時現在のものです。