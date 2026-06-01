ABC小寺右子アナ、人事異動で報道記者に転身 アナウンサー卒業への思い吐露「結構、堪えてんねん」
ABCの小寺右子アナウンサー（48）が5月31日放送のラジオ『サニー・フランシスのマサララジオ』で、人事異動により6月1日付けで報道記者に転身すると明かした。
【画像】『見知らぬ関西新発見！ みしらん』レギュラー出演していた小寺右子アナ
ラジオの終盤、「私、本日をもちまして、ABCのアナウンサーを卒業するということになりまして。このままフリーになれればよかったんですが、フリーになることもなく、いわゆるサラリーマンですので、人事異動がありました。6月1日から私、報道記者やります！」と伝えた。
「これでさよならっていうわけではなく、来月はすべて担当させていただけるということですので。6月の末まで」とラジオは6月まで続投するとした。パーソナリティーのサニー・フランシスから「アナウンサーは卒業？」と尋ねると「それ言わないでー、結構、堪えてんねん」とアナ卒業への思いを吐露。「来週から『マサラ』はできますけど、『ABCアナウンサーです』とは言えません。そして、6月末で私、『マサララジオ』も卒業ということになります」と語った。
5月29日午後3時台のラジオニュースが「アナウンサーらしい仕事が最後」だったとし、同期の岩本計介アナウンサーからの振りでニュース原稿を読み上げたことを回想。「『この時間は以上です』って言った後、『小寺右子アナウンサー、ありがとうございました』って言われた瞬間、もうドゥワ〜って。『私、もうアナウンサーじゃなくなるんだあ』」と涙したと話していた。
小寺アナは1977年7月14日、兵庫県西宮市生まれ。2000年に同局に入社。『おはようコールABC』『ごきげん！ブランニュ』などに出演していた。
【画像】『見知らぬ関西新発見！ みしらん』レギュラー出演していた小寺右子アナ
ラジオの終盤、「私、本日をもちまして、ABCのアナウンサーを卒業するということになりまして。このままフリーになれればよかったんですが、フリーになることもなく、いわゆるサラリーマンですので、人事異動がありました。6月1日から私、報道記者やります！」と伝えた。
5月29日午後3時台のラジオニュースが「アナウンサーらしい仕事が最後」だったとし、同期の岩本計介アナウンサーからの振りでニュース原稿を読み上げたことを回想。「『この時間は以上です』って言った後、『小寺右子アナウンサー、ありがとうございました』って言われた瞬間、もうドゥワ〜って。『私、もうアナウンサーじゃなくなるんだあ』」と涙したと話していた。
小寺アナは1977年7月14日、兵庫県西宮市生まれ。2000年に同局に入社。『おはようコールABC』『ごきげん！ブランニュ』などに出演していた。