《NEW》第2弾も期待大ーーーッ！！【マクドナルド】の「ハッピーセット」第1弾が可愛すぎた♡

いま【マクドナルド】の「ハッピーセット®」には、大人気「ちいかわ」の悶絶級に愛らしいおもちゃがついてきます。マックのさまざまな職種の制服を身にまとったちいかわたちのフィギュアは、手にするたびにワクワクした気持ちにさせてくれそう。今回はマックの「ハッピーセット®」についてくる、ちいかわたちのフィギュアをご紹介します。

隅々まで可愛い専用パッケージ

パッケージは、開ける前からワクワク感が広がりそうな愛らしいちいかわデザインです。表面にはデリバリー用のバイクに乗るハチワレやラッコが描かれ、側面にはお店のスタッフに扮した仲間たちの姿を配置。細部までこだわりが詰まった、ファン心をくすぐる仕様です。

赤い制服が似合うハチワレ

デリバリークルーの制服姿をした「ハチワレ」は、配達員になりきった立体的な形が愛らしいフィギュア。@ftn_picsレポーターともさんが「デリバリークルーの赤いスーツがにあってる」とコメントしているとおり、帽子から出た耳もキュート。他の仲間たちも集めて、一緒にお店ごっこを楽しんでみたくなりそうです。

クールな魅力が光るラッコ

同じくデリバリークルーの姿をした「ラッコ」は、凛々しい表情と赤いスーツの組み合わせが印象的。レポーターともさんも「カッコイイ！」とメロメロな、頼もしさを感じさせる佇まいです。ラッコとハチワレ含む4体のちいかわたちは、第1弾として5月28日（木）まで。

全部集めたくなる豊富なラインナップ

パッケージの裏面には、第1弾にあわせて、5月29日（金）からの第2弾で出会える仲間たちも掲載されています。第1弾とあわせると、マネージャーやクルーなど全8種類のバリエーションが用意され、コレクションする楽しみも広がりそう。選べない仕様ですが、どの子が当たるかワクワクしながら、お店で確認してみましょう！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里