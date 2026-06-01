この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【今さら聞けない】在日コリアンが日本に帰化しない5つの理由！「自分のルーツを手放す」葛藤とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「【日本人は知らない】在日コリアンが帰化しない本当の理由5選｜“失うもの”が大きすぎる…想像を超える現実に言葉を失った」を公開した。動画では、旧朝鮮のルーツを持ち日本で暮らす「在日コリアン」が、日本国籍に帰化しない理由について、東大院で博士号を取得したパクくんが5つの視点から紐解いている。



パクくんは帰化しない理由の1つ目として、「メリットが薄いから」と解説する。在日コリアンの多くは「特別永住者」という在留資格を持っており、永住権は無期限で就労制限もなく、社会保障も日本人と同じようにアクセスできる。帰化して増える恩恵は、選挙権や一部の公務員職などに限定されるという。2つ目の理由は「手続きの壁が高すぎる」点だ。出生から現在までの履歴や数十点に及ぶ書類の準備、領事館での手続きや複数回の面談が求められる。審査には半年から1年ほどかかり、そこまで時間や労力をかけても「通る保証がない」という現実を明かした。



3つ目は「韓国国籍を失う」ことへのリスクである。韓国も日本も原則として二重国籍を認めていないため、将来韓国で生活する可能性や、現地に家族や財産がある人にとっては「将来の選択肢を削ることに」なるという。さらに4つ目の理由として、「民族的な価値観を重視したい」という心理的背景を指摘する。家庭で韓国語や歴史、文化に触れて育ち、「自分は韓国人である」というアイデンティティを持つ人にとって、帰化は単なる役所手続きではなく「自分のルーツを手放すことなんじゃないか」と映るのだという。



最後に5つ目の理由として、若い世代を中心に見られる「国籍にアイデンティティを付与していない」という価値観の存在に言及した。彼らにとって国籍は「ただの制度」であり、日本も韓国も等しく母国であるという認識を持っている。パクくんは一連の解説を通し、在日コリアンの国籍問題は「単純に好き嫌いとか、反日だけで片付けられるような話題ではない」と述べ、様々な背景が絡み合っていることを提示して締めくくった。