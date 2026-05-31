「ポテト」と“あの飲み物”で老化が倍速？AGEs蓄積の『原因』と対策【医師監修】

AGEsの蓄積は、揚げ物の摂取量だけで決まるわけではありません。睡眠不足や慢性的なストレス、運動不足、喫煙といった生活習慣も、体内での糖化反応を促進させる要因として挙げられています。食事と生活習慣がどのように影響し合うのかを理解することが、AGEsへの対策を考えるうえで重要な視点となります。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科）2014年 宮城県仙台市立病院 医局2016年 宮城県仙台市立病院 循環器内科2019年 社会福祉法人仁生社江戸川病院 糖尿病・代謝・腎臓内科所属学会：日本内科学会、日本糖尿病学会、日本循環器学会、日本不整脈心電図学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心エコー学会

このセクションでは、揚げ物の摂取と老化促進の関係を、生活習慣全体の文脈で掘り下げます。食事単体ではなく、睡眠・運動・ストレスなどとの相互作用を理解することで、より実践的な対策につなげることができます。

食習慣・生活習慣とAGEs蓄積の関係

AGEsの蓄積は、揚げ物の摂取だけによって引き起こされるわけではありません。体内での糖化反応は、血糖値の高い状態が続くことでも促進されます。つまり、揚げ物と一緒に砂糖の多い飲み物を飲んだり、精製された白いパンや白米を大量に食べたりする食習慣は、AGEsの生成と蓄積を相乗的に高める方向に作用する可能性があります。

睡眠不足や慢性的なストレスも、AGEsの蓄積に間接的な影響を与えるとされています。睡眠が不足すると血糖値のコントロールが乱れやすくなり、体内でのAGEs生成が進みやすい環境が整ってしまいます。また、ストレスによって分泌されるホルモンが血糖値を上昇させ、糖化反応を促す可能性も指摘されています。

運動不足もまた、AGEsの蓄積に関わっています。適度な運動は血糖値の上昇を抑え、インスリンの働きを高めることで、体内でのAGEs生成を抑制する方向に作用します。一方、座りっぱなしの生活が続くと血糖値が高い状態が長く続きやすくなり、AGEsが蓄積しやすくなるとされています。

喫煙もAGEsの蓄積を加速させる要因の一つです。タバコの煙には大量のAGEsが含まれており、吸煙によって直接体内にAGEsが取り込まれるほか、酸化ストレスを高めることで糖化反応を間接的に促進することも報告されています。

老化を加速させる食事パターンとその見直し方

揚げ物を頻繁に食べる食事パターンは、AGEsの摂取量を高めるだけでなく、食物繊維・ビタミン・ミネラルといった栄養素の摂取が不足しがちになるという問題も伴います。野菜や果物、豆類などを豊富に含む食事と比べて、揚げ物中心の食事は栄養バランスが偏りやすく、身体の抗酸化力や修復力が低下しやすい傾向があります。

具体的な見直しポイントとして、まず「揚げる」調理を「蒸す・茹でる・低温で焼く」に置き換えることが挙げられます。同じ食材でも調理法を変えるだけで、AGEsの量を大幅に抑えることが可能です。たとえば、じゃがいもは揚げるよりも蒸してサラダに使うほうがAGEsの含有量が低くなります。

また、食事の順番も重要です。野菜や海藻などの食物繊維を多く含む食品を先に食べることで、血糖値の急激な上昇が抑えられ、体内でのAGEs生成を抑える方向に働きます。外食でもサラダや副菜を先に食べるなど、少しの工夫が積み重なることで食習慣の改善につながります。

加えて、お酢（酢酸）には糖化反応を抑制する働きが報告されており、食事にお酢を活用することも一つの対策とされています。揚げ物を完全に禁止することが難しい場合でも、他の食材や調理法、食べ方を工夫することで、AGEsの蓄積リスクを下げる取り組みが可能です。

まとめ

揚げ物、とくにフライドポテトには終末糖化産物（AGEs）が多く含まれており、継続的な摂取によって老化の促進や慢性疾患リスクの上昇につながる可能性があります。しかし、調理法や食べ方の工夫、ベリー類・緑茶・しょうがといった抗酸化作用のある食材の活用、そして運動・睡眠を含む生活習慣の見直しによって、そのリスクを抑えることは十分に可能です。日常のちょっとした選択の積み重ねが、長期的な健康と老化ペースに影響します。気になる症状や持病をお持ちの方は、ぜひ内科や糖尿病内科などの医療機関に相談してみてください。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）」

国立循環器病研究センター「脂質異常症」