パリSGvsアーセナル スタメン発表
[5.30 欧州CL決勝](Puskás Aréna)
※25:00開始
<出場メンバー>
[パリSG]
先発
GK 39 マトベー・サフォノフ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 14 デジレ・ドゥエ
控え
GK 30 リュカ・シバリエ
GK 89 レナート・マリン
DF 4 ルーカス・ベラルド
DF 6 イリア・ザバルニー
DF 21 リュカ・エルナンデス
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
FW 49 イブラヒム・エムバイェ
監督
ルイス・エンリケ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 23 ミケル・メリノ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
※25:00開始
<出場メンバー>
[パリSG]
先発
GK 39 マトベー・サフォノフ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 10 ウスマン・デンベレ
控え
GK 30 リュカ・シバリエ
GK 89 レナート・マリン
DF 4 ルーカス・ベラルド
DF 6 イリア・ザバルニー
DF 21 リュカ・エルナンデス
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
FW 49 イブラヒム・エムバイェ
監督
ルイス・エンリケ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 23 ミケル・メリノ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります