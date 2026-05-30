[5.30 欧州CL決勝](Puskás Aréna)

※25:00開始

<出場メンバー>

[パリSG]

先発

GK 39 マトベー・サフォノフ

DF 2 アクラフ・ハキミ

DF 5 マルキーニョス

DF 25 ヌーノ・メンデス

DF 51 ウィリアム・パチョ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 17 ビティーニャ

MF 87 ジョアン・ネベス

FW 7 フビチャ・クバラツヘリア

FW 10 ウスマン・デンベレ

FW 14 デジレ・ドゥエ

控え

GK 30 リュカ・シバリエ

GK 89 レナート・マリン

DF 4 ルーカス・ベラルド

DF 6 イリア・ザバルニー

DF 21 リュカ・エルナンデス

MF 19 イ・ガンイン

MF 24 セニー・マユル

MF 27 ドロ・フェルナンデス

MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 29 ブラッドリー・バルコラ

FW 49 イブラヒム・エムバイェ

監督

ルイス・エンリケ

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

MF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 23 ミケル・メリノ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 56 マックス・ダウマン

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります