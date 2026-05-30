伏見工業高校ラグビー部監督として、チームを日本一に導き、テレビドラマ『スクール☆ウォーズ』のモデルにもなった山口良治さんが亡くなったことを受け、ドラマで主演した俳優の山下真司さん（74）が、追悼コメントを発表しました。

山下さんは、所属事務所を通じて「人一倍熱い涙を流された山口先生。愛と感動に満ちた素晴らしい人生でしたね。あなたがいなければ当然『スクール☆ウォーズ』もこの世に生まれる事はありませんでした」と追悼。

さらに「『信は力なり。愛とは信じ待ち、許すこと。』先生が残されたこの素晴らしい言葉は『スクール☆ウォーズ』のファンのみならず多くの人たちの心に生き続けることでしょう」とつづり「本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました」と感謝を伝えています。

山口さんは、伏見工業高校ラグビー部監督として、1980年の全国高校ラグビー大会で、のちに日本代表でも活躍する平尾誠二さんを中心としたチームで初優勝。“泣き虫先生”と呼ばれ、熱血指導で生徒たちを日本一へと導いたストーリーは、テレビドラマ『スクール☆ウォーズ』のモデルにもなりました。

日本ラグビー協会によると山口さんは29日、京都市内の病院で脳梗塞のため亡くなったということです。