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工場転職のプロであるケンシロウが、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」にて「【期間工】1,000人に聞いた｜9割が同じ原因で辞める｜知らずに入ると後悔します」を公開した。動画では、1000人以上の面談経験から導き出された、期間工や工場勤務を辞める人々の9割に共通する原因についてランキング形式で解説している。



ケンシロウは、退職理由の7位から4位として、「寮生活に慣れない」「仕事の単調さ」「人間関係のトラブル」「体力の限界」を挙げた。たとえば7位の「寮生活に慣れない」では、遠方から見知らぬ土地へ来て、周辺に何もない環境や相部屋での共同生活にストレスを感じる人が多いと指摘する。また、6位の「仕事の単調さ」については、工場勤務は単純作業の連続であり、半年もすれば体が覚えて考えることがなくなり、「結構飽きが出ます」と語った。体力面では、立ちっぱなしや重いものを持つことによる筋肉痛や関節痛が原因となるが、コルセットなどを活用し「酷くなる前に対策できる人はすごくいい」と分析した。



続いて3位の「配属ガチャでハズレを引く」に関しては、工場勤務では仕事内容を選べないため、思い描いていたイメージと現実が一致しないケースが多発すると述べる。しかし、最初は辛くても「3ヶ月以上は最低でも働いて、キツいけど慣れるよう努力をする」姿勢が結果に繋がるとアドバイスを送った。2位の「条件・環境のギャップ」では、残業の有無や寮費に関する事前の情報収集不足が原因で、入社後に苦しむ人が絶えないと指摘した。



そして、辞める理由の第1位として「目的なく工場勤務をしてしまった」ことを挙げた。給料が良いからという理由だけで入社し、明確な目標がない人は、少しでも嫌なことがあるとすぐに次の職場へ移る「短期離職を繰り返している」傾向にあると警鐘を鳴らす。



ケンシロウは「このために頑張る」という人生の目的を持つことが、厳しい環境でも働き続けるための原動力になると強調した。事前の情報収集と明確な目的意識を持つことが、工場勤務で成功し、短期間での離職を防ぐための最大の秘訣であると結論付けた。