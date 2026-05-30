◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）

３歳のスピード自慢１６頭で争われ、北村友一騎手騎乗で５番人気のデアヴェローチェ（牝３歳、栗東・上村洋行厩舎、父マテラスカイ）が重賞初制覇を飾った。北村友騎手＆上村調教師は当レース初勝利で、マテラスカイ産駒はＪＲＡ重賞初制覇となった。勝ち時計は１分７秒６。

２番枠からスタートを決め、道中は内めの好位でしっかりと脚をため、直線の競り合いを制した。報知杯ＦＲ４着以来の重賞２度目の挑戦でタイトルをつかんだ。２着には６番人気のヒシアイラ（荻野極騎手）、３着には３番人気のタマモイカロス（高杉吏麒騎手）が入った。

北村友一騎手（デアヴェローチェ＝１着）「前走、僕が乗せていただいた時も、その時の追い切りに乗った時も、すごくいい馬だなと思っていましたし、軽い走りをする馬だなと思っていたんですけど、少し１６００メートルは長かったのかいい脚を使えなかった。今日は正直内枠というのがすごく良かったなと思います。スタートこそ少し出負けしたんですけど、うまくリカバリーできて良かったと思います。３番手の外に人気しているエイシンディードがいて、そのあたりがどうかなと思ったんですけど、いつでも反応できそうな手応えで回って来られたので、スムーズに抜け出すことが出来ました。走る馬だなと思っていたので、しっかりと勝てて良かったなと思います。軽い走りをするところの良さを残しつつ、もう少し力強さが出てきてくれたらいいかなと思います」