横浜FCvs大宮 スタメン発表
[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(13-16位決定戦)第1戦](ニッパツ)
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 35 宇田光史朗
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 16 伊藤槙人
MF 8 小倉陽太
MF 14 高塩隼生
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
FW 49 駒沢直哉
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 43 小林柚希
MF 45 山本桜大
FW 20 日高元
控え
GK 1 笠原昂史
DF 5 ガブリエウ
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 37 関口凱心
MF 6 石川俊輝
MF 8 カウアン・ディニース
MF 27 松井匠
FW 10 豊川雄太
FW 11 カプリーニ
監督
Mitsuhiro Toda
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 35 宇田光史朗
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 3 鈴木準弥
MF 8 小倉陽太
MF 14 高塩隼生
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
FW 49 駒沢直哉
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 43 小林柚希
MF 45 山本桜大
FW 20 日高元
控え
GK 1 笠原昂史
DF 5 ガブリエウ
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 37 関口凱心
MF 6 石川俊輝
MF 8 カウアン・ディニース
MF 27 松井匠
FW 10 豊川雄太
FW 11 カプリーニ
監督
Mitsuhiro Toda