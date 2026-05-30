[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(13-16位決定戦)第1戦](ニッパツ)

※14:00開始

主審:田邉裕樹

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 5 細井響

DF 19 杉田隼

DF 22 岩武克弥

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 13 窪田稜

MF 26 横山暁之

MF 35 宇田光史朗

MF 48 新保海鈴

MF 77 高江麗央

FW 9 ルキアン

控え

GK 42 石井僚

DF 3 鈴木準弥

DF 16 伊藤槙人

MF 8 小倉陽太

MF 14 高塩隼生

MF 28 熊倉弘貴

MF 39 遠藤貴成

FW 49 駒沢直哉

FW 90 アダイウトン

監督

須藤大輔

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 24 トム・グローバー

DF 3 加藤聖

DF 22 茂木力也

DF 34 村上陽介

DF 88 西尾隆矢

MF 7 小島幹敏

MF 14 泉柊椰

MF 15 中山昂大

MF 43 小林柚希

MF 45 山本桜大

FW 20 日高元

控え

GK 1 笠原昂史

DF 5 ガブリエウ

DF 13 イヨハ理ヘンリー

DF 37 関口凱心

MF 6 石川俊輝

MF 8 カウアン・ディニース

MF 27 松井匠

FW 10 豊川雄太

FW 11 カプリーニ

監督

Mitsuhiro Toda