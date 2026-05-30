３０日の東京７Ｒ・３歳１勝クラス（芝１４００メートル＝１３頭立て＝）で、菊沢一樹騎手＝美浦・フリー＝がトライアンフパス（牝３歳、栗東・宮徹厩舎、父ベンバトル）に騎乗し勝利。１６年３月５日の初騎乗から５３２８戦目でＪＲＡ通算２００勝目を達成した。１９年七夕賞（ミッキースワロー）、今年の福島牝馬Ｓ（コガネノソラ）と重賞は２勝。３Ｒで達成したダミアン・レーン騎手に続く現役５８人目。

菊沢一樹騎手「無事に２００勝を達成することができて良かったです。新潟でもたくさんチャンスをいただいていたので、新潟で決めたいなという思いもありましたが、初勝利（１６年５月７日）を挙げた舞台の東京で達成することができて良かったです。少し時間はかかっていますが、少しずつ勉強をさせてもらって、たくさんチャンスをいただけてありがたいです。

チャンスをいただけるようになってきて、しっかりと結果で返さないと名という思いで一生懸命頑張ります。

１戦１戦大事に乗ってしっかりと結果を出して、また重賞などを勝てるようなジョッキーになりたいと思います。応援よろしくお願いします」