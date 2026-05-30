アーティストグループ『Number_i』が5月29日、グループの公式インスタグラムを更新。『#3XLを被らずに踊り切れチャレンジ』に挑んだ動画を公開しました。



【写真を見る】【 Number_i 】『#3XLを被らずに踊り切れチャレンジ』動画投稿にファン反響「入れて欲しいと思っちゃいました」



『#3XLを被らずに踊り切れチャレンジ』とは、Number_iの3rdシングル『3XL』 にちなんで行われている、TikTokやYouTube Shortsなどで人気のダンス企画です。

動画では3人が並んで後ろ向きになり、被らずに1人ずつ前を向いて踊ることに挑戦しました。





まず最初のトライでは、歌が始まっても誰も踊り始めずに失敗。





2回目のトライでは、神宮寺さんと、平野さんが同時に踊り始めてしまい失敗。





そして迎えた3回目、まずは平野さんが1人でダンスを披露。



平野さんがダンスを終えると、すかさず神宮寺さんがダンスを開始。





神宮寺さんがダンスを終えると、即座に岸さんがバトンを受け継ぎ、ダンスを披露。





見事、成功に気を良くしたのか、岸さんは、前に出てノリノリで延々とソロダンスを継続。





これには〇なのか？と、メンバーに笑顔がこぼれました。





この投稿を見た人たちからは「楽しそうで嬉しそうな3人❤️」「可愛くて幸せになぁ〜る」「入れて欲しいと思っちゃいました」「今日も笑顔もらえたよ〜」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】