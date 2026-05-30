スポーツビジョントレーナーの野口信吾氏が推奨する「動体視力向上法」

打撃で「速球に振り遅れてしまう」と悩む選手は多い。原因は、動く物体を見続ける「動体視力」不足かもしれない。アマチュアからプロ野球選手までサポートするスポーツビジョントレーナーの野口信吾さんは、幼少期からでも楽しみながら見る力を養える「ボール壁当てドリル」を推奨している。

速いボールに対して眼の動きが追いつかないと、打席で対応できない。野口さんは、物体をずっと見続ける能力「動体視力」と、一瞬見た物体を瞬時に認識する能力「瞬間視」の両方を鍛えるべきと語る。壁当ては、この2つの視覚能力を同時に向上させるという。

準備するのは、文字や数字を書いたボールだ。低学年なら2.5〜3センチ、レベルが上の選手なら1.5〜2センチ程度の文字をボールに散りばめるように書き込む。壁から約1メートルの距離に立ち、壁に向かってトスする。キャッチとトスを繰り返しながら、判別できた文字を声に出す。

1つの文字を追うのではなく、できるだけ多くの文字や数字を読み取るように努める。注意点は体を反らしたり、顔を動かしたりしないこと。眼だけを動かすように心がけたい。

トレーニングは1回1分とし、2〜3セットを目安に行う。慣れてきたら、左右に少し動きながら壁にトスするのも良いだろう。動きながらでも文字や数字を認識できるように努力することで、動体視力は高まっていく。日々の練習に取り入れ、速いボールに反応できる能力を養いたい。（First-Pitch編集部）