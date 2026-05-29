【誕生月×血液型】遊びで終わらない。「本命彼女に選ばれやすい女性」とは？　占い師のアドバイス付き＜第1〜3位＞

これからの暑い季節は、おでかけやイベントなど「人との出会い」が一気に増える時期。恋のチャンスを探している方にとっては、このタイミングで恋活を始めるのもひとつの手です。

ただし、出会いが増える分、既婚者や遊び人が紛れ込んでいることもあるため、少し注意が必要です。「自分は異性に遊ばれやすいタイプかも……」と感じる方は、まず誕生月と血液型から「性格・恋愛傾向」をチェックしてみるといいでしょう。

今回は、「本命彼女に選ばれやすい女性」を、血液型×誕生月の組み合わせでランキング形式にてご紹介します。

■本命彼女に選ばれやすい女性をランキング形式で紹介

ここでは、「本命彼女に選ばれやすい女性」を、誕生月×血液型のランキング形式で紹介します。

◇第1位 9月生まれ×A型

真面目で誠実であり、気配りもできるので「本命女子」にされることが多いです。好きになった人には細かく気を配り、相手に尽くすよう努めるので「将来のパートナー候補」になる方も多いです。

◇第2位 10月生まれ×O型

責任感があって真面目な性格から、一度交際すると「結婚」まで突き進む方も多いです。真面目で一途な恋愛を好むので、自分と似たタイプと出会うことができれば、末永く幸せに過ごせるはず。

◇第3位 12月生まれ×A型

人を惹きつける天性の魅力に恵まれている一方で、真面目で中途半端な関係は望まないタイプ。そのしっかりとした雰囲気から、同じように誠実で丁寧な異性に愛されやすい傾向があります。

■本命彼女になるために大切なこと

男性から本命視されるためには、真面目さや誠実さはもちろんのこと、さらに「どこか追いかけたくなる魅力」がひとつ加わると効果的です。例えば、恋愛以外にも趣味や仕事に打ち込んで「自分にしかない世界」を持つのもひとつの手です。

（みくまゆたん）

※画像はイメージです

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（みくまゆたん）

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