【お得】マウスコンピューター、RTX 5060搭載ゲーミングPCが特別価格に ダイレクトショップ限定セール開始
マウスコンピューターのダイレクトショップ限定セール「ゲーミング祭」がきょう29日（金）より始まった。全国のダイレクトショップおよびG-Tune : Garage大阪にて、ゲーミングPCや関連製品を期間限定の特別価格で展開し、開催期間は6月25日（木）閉店時間までとなる。
【写真】セールの注目、お得モデルは…？
今回の「ゲーミング祭」では、薄型ノートからデスクトップまで、ゲーム用途に特化した高性能モデルを中心にラインアップを拡充している。いずれも数量限定での販売となり、ゲーミング環境を強化したいユーザー向けの内容となっている。
注目モデルのひとつが、ゲーミングノートPC「G TUNE W4-I7G60BK-A/EX」だ。薄型筐体ながらGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、ベイパーチャンバーによる高効率な冷却設計を採用することで、長時間のプレイでも安定したパフォーマンスを実現している。Intel Core i7-13620Hと32GBメモリ、1TB NVMe SSDを組み合わせた構成に加え、14型WUXGA・144Hz対応ディスプレイを備え、モバイル性と処理性能を両立したモデルとなっている。期間限定店頭価格は税込299,800円。
一方、デスクトップモデルでは「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」が登場する。AMD Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060を搭載し、32GBメモリや1TB NVMe SSDといった十分なスペックに加え、PC版『Minecraft』を2通りの遊び方で楽しめるバンドル「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」が付属する点も特徴だ。RGBケースファン6基を備えた新デザイン筐体を採用し、冷却性能とビジュアル性を両立した構成となっている。こちらも期間限定価格は税込289,800円での提供となる。
【写真】セールの注目、お得モデルは…？
今回の「ゲーミング祭」では、薄型ノートからデスクトップまで、ゲーム用途に特化した高性能モデルを中心にラインアップを拡充している。いずれも数量限定での販売となり、ゲーミング環境を強化したいユーザー向けの内容となっている。
一方、デスクトップモデルでは「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」が登場する。AMD Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060を搭載し、32GBメモリや1TB NVMe SSDといった十分なスペックに加え、PC版『Minecraft』を2通りの遊び方で楽しめるバンドル「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」が付属する点も特徴だ。RGBケースファン6基を備えた新デザイン筐体を採用し、冷却性能とビジュアル性を両立した構成となっている。こちらも期間限定価格は税込289,800円での提供となる。