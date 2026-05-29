男性5人組「M！LK」の塩粼太智（25）が28日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。思ったことをすぐ口に出してしまう性格を明かした。

「大人なのに恥ずかしい行動をするメンバーは？」という質問にメンバー5人中3人が塩崎を指名。吉田仁人は「断トツ。俺らの想像もしないことやるもんね」と話した。

山中柔太朗は「僕がよく行くお店に連れて行ってほしいって言われたので、紹介して連れて行ったんですけど、レザーのコートがあったんですね。大ちゃんが“かっこいいな”って言って、試着した」と説明。塩粼が試着後に店員から値段を聞いて、「高っ、高っ、高っ、高っ！」とリアクションしたことを明かし、爆笑を誘った。

山中は「恥ずかしかったですね、僕が」と回想。塩粼は「あれから一緒に行ってくれないんですよ」と話した。

塩粼は「思ったことをすぐ口に出してしまう。安かったら“めっちゃ安いやん！”って言うし、おいしいものは“おいしいやん！”って言う」と自身の性格を分析。ファーストサマーウイカが「まずいものは？」と聞くと、「あんまおいしくないなみたいな」と、なんでも素直に口にしてしまうことを明かした。

インフルエンサーのなえなのが「デートに行っている相手が“高い高い”とか言っていたら嫌ですね」と話すも、「そうなんだ。もう僕口に出したくなるんですよ。ここ（喉元）まで来たやつは全部出すって決めてるので」と、スタンスを変えず。スタジオの笑いを誘った。