PayPayは、セブン-イレブンの対象店舗で、対象商品を購入すると最大20％のPayPayポイントが還元される「セブン-イレブンの対象おにぎり・寿司を PayPayで買うと最大20％戻ってくる」キャンペーンを実施する。期間は6月1日～6月30日。

対象商品は、店頭に並ぶおにぎり・寿司のうち、指定のキャンペーンシールが貼られたもの。最大20％のポイント付与は、これら対象商品の購入金額に対してのみ適用される。対象の店舗は、東京都八王子市、あきる野市、日野市、西多摩郡日の出町の4自治体にあるセブン-イレブン店舗のみで、一部対象外の店舗がある。

対象商品に貼られるシール

各日ともに9時～19時の決済が対象となる。ポイント還元の対象となる支払い方法は、PayPay残高、PayPayクレジット、PayPayポイント、PayPayデビット。PayPay商品券や、PayPayクレジット以外のクレジットカード（PayPayカード含む）での決済は対象外。還元の付与上限はない。キャンペーンで獲得したポイントは、8月ごろに一括して付与される。