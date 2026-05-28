ローソンは２８日、新業態のミニスーパー「Ｌミニマート」の１号店を東京都小平市にオープンした。

生活様式の変化に伴い、都市部を中心にミニスーパーの需要は高まっており、先行する他社との競争に加われるか、注目される。（水野友晴、橋本龍二）

「日常に入り込み『そういえばいつも使っている』という店舗にしたい」。開業前に取材に応じたローソンの竹増貞信社長は、新業態の拡大に意欲を示した。

１号店は低価格帯の商品を多く扱う「ローソンストア１００」を改装した。売り場面積は約１９０平方メートルで、日用品の取り扱いを縮小する分、食品売り場を拡大した。野菜や精肉などの生鮮食品や牛乳など日持ちしない商品の数はストア１００より５割増やした。

物価上昇でより節約志向が高まっている顧客の獲得を目指す。収納代行を行わないなどサービスは絞り込み、営業時間も午前７時〜午後１１時と２４時間営業をせずに人件費を抑制。その分低価格を打ち出した。例えば納豆は税込み９６円とローソンの同種商品より１７円安く、「唐揚のり弁当」は３２２円にするなど、弁当類も手頃な価格に設定した。

１号店は、実証店舗として購買動向や運営方法などを検証し、今年度中に首都圏を中心に６店舗への拡大を目指す。

ミニスーパーは、都市部の住宅密集地に出店しやすいため、小売り各社が店舗数を伸ばしている。高齢化や共働き、単身世帯の生活に合わせ、「家の近くで、その日に使う分だけの食材を買いたい」といった需要に対応している。

イオンはコンビニ跡地の物件を活用するなどして「まいばすけっと」の出店を加速している。初出店から約２０年で現在は首都圏に１３００店超を構える。プライベートブランド（ＰＢ）「トップバリュ」の商品を多くそろえ、割安感を前面に打ち出している。

九州発のディスカウント店・トライアルホールディングスは昨年１１月、福岡市を中心に展開していた小型店「トライアルＧＯ」を都内にも開業した。近隣の西友で調理したできたての弁当や総菜を扱うのが強みで、今後も出店を増やす構えだ。

みずほ総合研究所の井上淳上席主任エコノミストは「消費者がミニスーパーに求めるのは、充実した食品を近くで購入できる利便性だ。高齢者や子育て世帯など、地域性に応じた需要に応えることが重要になる」と指摘する。