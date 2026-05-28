アソビシステムのYouTube音楽プロジェクト『アソビノバ』がスタート。第一弾として一ノ瀬みかが出演、続いてPEAK SPOT所属のfav me・中本こまりが出演することが発表された。

（関連：【映像】『アソビノバ』一ノ瀬みかがtofubeatsをカバー）

『アソビノバ』は、アソビシステム所属アーティストのまだ見ぬ魅力を観測するYouTube音楽プロジェクトとして開設されたチャンネル。所属アーティストがカバー歌唱を通して、新たな魅力や表現を発信していくという。

第一弾として、シンガーソングライター・一ノ瀬みかがtofubeats「ふめつのこころ」をカバーした動画が公開された。今後の出演者には、砂月凜々香、司音（jio）、橋本萌花（Toi Toi Toi）、松本玲奈（log you）が予定されており、fav meからTikTokのフォロワーが60万人を突破した中本こまりが登場することが告知された。

fav me公式Xでは「fav meからは中本こまりが出演 カバー歌唱を通して、普段とはまた違った一面をお届けします 中本こまりがどんな楽曲を歌うのか…ぜひ楽しみにお待ちください」と予告された。また、中本こまり本人も自身のXにて「アソビシステムの新プロジェクトに参加するよ～！あの曲を、カバーさせていただきます こまりの新しい1面も見てね チャンネル登録して出るの待っててね(◜ᴗ◝ )」とコメントしている。

（文=本 手）