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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「アクチュエーションポイントとラピッドトリガーの違い｜解説」を公開した。動画では、ゲーミングキーボードのスペック表で混同されがちな2つの機能の違いについて、人気FPSゲーム『VALORANT』での実例を交えて解説している。



鍋ログはまず、「アクチュエーションポイントはキーの押し込みに対する感度のこと。ラピッドトリガーはキーの引き離しに対する感度のこと」と説明した。



アクチュエーションポイントを低く設定するメリットは、素早いアクションが可能になる点だ。例えば0.1mmに設定すれば、キーが僅かに押し込まれるだけで反応するため、FPSゲームでの複雑なキャラクターコントロールや、タイミングにシビアな格闘ゲーム、音楽ゲームで非常に便利だという。ただし、全てのキーで設定を低くすると少し触れるだけで誤作動してしまうため、移動に使う「WASD」キーに限定するなどの工夫が必要だと語る。



一方、ラピッドトリガーの最大のメリットは、素早く入力をオフにできる点である。特に『VALORANT』において、この機能は非常に有利に働く。同作では動きながら銃を撃つと弾が拡散する仕様があり、正確な射撃にはキャラクターの動きを止める「ストッピング」が必須となる。ラピッドトリガーを搭載していれば、キーを少し戻すだけで入力がリセットされるため、ストッピングにかかる時間が大幅に短縮され、隙を減らすことができるのだ。鍋ログは「ラピッドトリガーの有無はVALORANTでデバイス差が生まれる機能です」と強調した。



動画の後半では、両機能に対応したおすすめのキーボード3選を紹介。プロ選手の使用率が6割を超える「Wooting 60HE+」、独特な打鍵感を持つ静電容量無接点方式の「東プレReal Force GX1 Plus」、そして1万円未満という破格の安さを誇る「MonsGeek FUN68 HE」を挙げ、用途や予算に合わせた選び方を提示した。



最後に、これらの機能の有無がダメージトレードに目に見える影響を与えると指摘。FPSプレイヤーにとって、デバイス選びが勝率を左右する重要な要素であることがよく分かる解説となった。