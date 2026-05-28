◆男子プロゴルフツアー▽ミズノオープン 第１日（２８日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４８０ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、全１３２選手がホールアウトした。木下稜介（ＡＫＲａｃｉｎｇ）が１０バーディー、ボギーなしのツアー自己ベストタイとなる６２で回り、１０アンダーで単独首位に立った。

小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）とＳ・ノリス（南アフリカ）が１打差の２位。８アンダー４位に幡地隆寛（フリー）、７アンダーの５位に杉山知靖（芥屋ＧＣ）と永野竜太郎（フリー）がつけた。今大会の上位３人に海外メジャー今季最終戦、全英オープン（７月１６〜１９日、英ロイヤルバークデールＧＣ）の出場資格が与えられる。

２位だった前週の日本プロ選手権センコーグループ・カップに続く首位発進となった木下は「あっという間に終わりました。６２回しか打っていない。夢のようですね」と笑顔。風が穏やかなコンディションと前日の雨で止まりやすくなったグリーンを味方につけ、上がりを４連続バーディーで締めた。前半１２番から１・５メートル、３メートル、５メートルを沈め「あの３連続のパーセーブが大きかった」。スイングの違和感を修正しながら、思い切りの良さを取り戻した後半は６つ伸ばした。

一昨年にこの大会を制している３４歳。３位以内に入れば、２年ぶり３度目の全英オープン切符を手にする。「明日は（風が吹いて）難しく感じると思うが、最低でもアンダーで回りたい」と見据えた。