佐久間朱莉、ささきしょうこが首位 1打差に福山恵梨
＜リゾートトラスト レディス 初日◇28日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第1ラウンドが終了した。
【写真】ギャラリーくぎ付け！ 華やか2ショットがすごい
昨年女王の佐久間朱莉とささきしょうこが、6アンダーで首位に立った。福山恵梨が1打差の3位タイ、4アンダーの4位にイ・イェウォン（韓国）、3アンダーの5位に荒木優奈が続いた。2アンダーの6位タイには、先週のステップ・アップ・ツアーを制した山内日菜子、吉澤柚月、吉川桃、皆吉愛寿香、野澤真央、宮澤美咲、笠りつ子が並んだ。昨年覇者の稲垣那奈子は、1アンダーの13位タイ。2週連続優勝がかかる入谷響は3オーバーの63位タイと出遅れた。賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子ツアー 第1ラウンドの結果
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美人だらけの韓国女子ツアー「昨季賞金女王イ・イェウォンはウサギのような愛らしいルックスで完璧プレー」
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