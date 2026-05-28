全英切符かかる一戦 木下稜介が単独首位発進、小平智ら2位
＜〜全英への道〜ミズノオープン 初日◇28日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第1ラウンドが終了した。2024年大会覇者の木下稜介が10バーディ・ボギーなしで回り、ツアー自己ベストタイ「62」をマーク。10アンダー・単独首位発進を決めた。
【写真】木下稜介がスパイダーの未発表パターを投入！
9アンダー・2位タイに小平智とショーン・ノリス（南アフリカ）。8アンダー・4位に幡地隆寛、7アンダー・5位タイには永野竜太郎と杉山知靖が続いた。昨年覇者の阿久津未来也は2アンダー・54位タイ。先週の「日本プロ」でツアー初優勝を挙げたレフティ・細野勇策は、1オーバー・110位タイと出遅れた。今大会の賞金総額は1億円で、優勝者には2000万円が贈られる。上位3人には今年の海外メジャー「全英オープン」の出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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国内女子ツアー リーダーボード
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