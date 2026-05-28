◆女子プロゴルフツアー リゾートトラストレディス第１日（２８日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）

午前組がホールアウト。昨年の年間女王で今季もメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）が１イーグル、５バーディー、１ボギーの６６で回り、首位に立った。

今大会は起伏があり、大きなグリーンが特徴の難コース。「ショットが良かったので難しいパットが少なかったです」と佐久間はショットメーカーは会心のラウンドを振り返った。

圧巻は５３５ヤードの１３番パー５。残り９６ヤードの第３打を５０度のウェッジで直接、放り込んでイーグル。「完璧に打てました。カップインは見えませんでしたけど、歓声で入ったことが分かりました」と笑顔で話した。

次週の海外メジャー第２戦の全米女子オープン（６月４〜７日、米カリフォルニア州リビエラＣＣ）に日本勢は史上最多の２３人が出場権を獲得した。佐久間もそのひとりで日本ツアーのエースとして参戦する。今週の試合を欠場する選手もいる中で佐久間は出場を決めた。「私も休むことを考えましたが、アメリカなので日曜日の夜中に（日本を）出発すれば（現地時間の）日曜日の夕方に到着できますので。月曜日から練習ラウンドします」と２３歳は意欲的に話した。

開幕戦のダイキンオーキッド以来の今季２勝目と通算６勝目を果たせば、世界最高峰の全米女子オープンに向けて、佐久間の勢いはさらに増す。

午後組では、ささきしょうこ（エスプール）が１２ホールを消化し、６アンダーで佐久間に並んでいる。午前組では「パーフェクト・バニー（完璧なうさぎ）」の愛称を持つ韓国のイ・イェウォンが４バーディー、ボギーなしの６８で回り、首位と２打差の３位。