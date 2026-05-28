トヨタ「新型カローラ」まもなく登場!? 「スーパーカーみたい！」の声も！

トヨタが将来のグローバルコンパクトモデル「カローラ」の方向性を示すべく、「ジャパンモビリティショー2025」の会場で世界初公開した「カローラ コンセプト」。

カローラシリーズは1966年の初代モデル誕生以来、世界累計販売台数で圧倒的な記録を持ちますが、上記のコンセプトモデルは、これまでの伝統を踏襲しつつも新しい世代の基準を提示する内容となっています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新カローラ」です！（34枚）

車両のエクステリアは、空力性能の最適化を最優先とした流線型のフォルムを採用。

フロントフェイスには近年のトヨタ車に共通する「ハンマーヘッド」デザインによる“コの字型”のヘッドライト形状が取り入れられ、フロントグリルを最小限に抑えた設計により、空気抵抗の低減が図られています。

また、全高を低く設定し、タイヤを車体の四隅に配置することで、視覚的な重心の低さと走行安定性を両立させたパッケージングが特徴です。

インテリアデザインは、物理的な操作系を極限まで減らしたクリーンな造形。

インパネの中央には大画面のタッチディスプレイが配置され、車両の制御やインフォテインメントシステムの操作が統合されています。

シート表皮やダッシュボードの素材には、環境負荷の少ないリサイクルプラスチックや植物由来の人工皮革が採用されており、持続可能な社会に向けた自動車メーカーとしての具体的なアプローチが示されています。

搭載されるパワートレインの詳細は明かされていませんが、完全なバッテリーEV（電気自動車）としての運用を視野に入れたフロア構造となっており、大容量バッテリーの搭載と居住空間の確保を両立。

くわえて、次世代の予防安全技術や自動運転技術への拡張性も持たせたプラットフォームが採用されていると推測されます。

このようなカローラコンセプトに対し、SNSなどインターネット上のコミュニティでは、賛否両論を含む多くの反響コメントが殺到しています。

「えぇ!? これが次のカローラなの？」「どうしたカローラ…」と驚きのあまり言葉を失う投稿がある一方で、「まるでスーパーカーみたいな色気とオーラだ」「このデザインのまま市販化してくれたら絶対に買う！」といった、劇的なデザインの変化に高い評価を示す声も多数。

また、「内装の未来感がハンパなさい」「完全にSF映画の乗り物だなぁ」など、先進的な室内空間に対するコメントも数多く見受けられます。

さらに、「これまでの大衆車という概念を根底からひっくり返すだろうね」「トヨタの本気度がエグすぎ」「早く実車を見せてくれ！」と、次期型への期待を心から語るユーザーの意見が集まっています。

長い歴史のなかで常に大衆のニーズに応え続けてきたカローラが、次世代のモビリティ社会に向けてどのような姿へと変貌するのか。

トヨタから示されたコンセプトカーは、今後の市販モデルの動向を占ううえで重要な指標となるでしょう。