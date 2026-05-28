マツダの「軽ワンボックス」が商品改良

2026年5月28日、マツダは長年にわたり展開している軽ワンボックスカーの商用仕様「スクラムバン」と乗用モデル「スクラムワゴン」に対して、機能面やデザインを大幅に刷新する商品改良を実施したと発表し、同日より発売を開始しました。

今回の改良は単なるマイナーチェンジの枠を超え、現代の多様なニーズに寄り添う数々の新装備が盛り込まれています。

【画像】超カッコイイ！ これがマツダ新型「軽ワンボックス」です！（9枚）

まず目を引くのがエクステリアデザインの変更です。

商用バンモデルは、フロントのグリル部分をブラックアウト化し、バンパー下部の開口部をワイドかつ低い位置に構えた形状へと変更。

これにより、従来の実用性重視の顔つきから引き締まった表情へと大きく生まれ変わりました。

一方で乗用ワゴンモデルは、より立体的で存在感のあるグリル形状を採用。

さらに新たなバンパーと組み合わせることで、乗用車としての車格にふさわしい迫力と精悍さを演出しています。

毎日車内で過ごすドライバーにとって重要となるインテリア周りも、質感が大きく引き上げられました。

シートやダッシュボード周りを含む内装色全体がブラック基調へと統一され、さらに落ち着きのある洗練された空間を実現。

メーター周りには視認性に優れるデジタルディスプレイが新たに採用されるとともに、ステアリングホイールも新デザインへと変更され、より現代的で直感的な操作感が得られるよう工夫されています。

そしてラインナップの整理と走行性能のアップデートも重要なトピックです。

とくに商用バンのユーザーから寄せられていた、荷物を満載した際にも余裕のある走りが欲しいという声に応え、力強いターボエンジンに充実した装備を組み合わせた新グレード「BUSTER TURBO（バスター・ターボ）」が追加設定されました。

その一方で、ニーズの変化に合わせて一部グレードが廃止されるとともに、エントリーグレードのトランスミッションに新たにCVT（無段変速機）が採用されました。

このCVTの導入により、発進時の滑らかさや巡航時の静粛性が向上し、燃費性能の改善にも大きく寄与しています。

日々の安全運転をサポートする先進機能の劇的な進化も、今回の改良における大きなハイライトです。

まず、検知能力を大幅に高めた最新の衝突被害軽減ブレーキが全車に標準装備。

前方を走る車や歩行者だけでなく自動二輪車や自転車も検知対象となり、さらに交差点での右左折時における出会い頭の事故リスクにも対応できるようになりました。

くわえて、フロントバンパーに組み込まれた超音波センサーを活用し、障害物への接近を知らせるパーキングセンサーや低速前進時のブレーキサポートも搭載され、狭い駐車場や路地での取り回しにおける安心感が格段に向上しています。

乗用仕様であるスクラムワゴンには、長距離ドライブの疲労を和らげるアダプティブクルーズコントロールや、冬場に嬉しいステアリングヒーターが追加され、ミニバンとしての快適性が一段と高められました。

車両価格（消費税込）は、スクラムバンが約135万4100円から194万400円、スクラムワゴンが約204万円8200から227万5900円に設定されています。

日々の過酷な業務をこなすタフな仕事の相棒として、あるいは休日のアクティビティを豊かにするパーソナルカーとして、最新機能で武装した新しいスクラムシリーズは、これまで以上に頼もしい存在となりそうです。