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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【3分だから続く】一回でも効く！座ったまま首・肩・背中をほぐすストレッチ」と題した動画を公開しました。この動画では、座ったままわずか3分で首や肩、背中周りの筋肉をほぐすストレッチを紹介しています。



プログラムは、あぐらの姿勢から左右交互に体側を気持ちよく伸ばすストレッチから始まります。続いて、両手を組んで大きなボールを抱えるように背中を丸め、8の字を描くように動かすことで、背中全体を多角的にほぐしていきます。のが氏は、どの動きもお尻が浮かないように注意し、呼吸に合わせてリラックスして行うことをポイントとして挙げています。



さらに、両手を上からW字になるように引いて肩甲骨を寄せたり、前から水平に肘を引いたりする動きで、肩甲骨周りを集中的に刺激。最後は両手を持ち上げて左右に体を揺らし、体側を大きく伸ばして締めくくります。



わずか3分、椅子に座ったままでも実践できるため、仕事の合間や一日の終わりに手軽に取り入れられます。日々のストレッチ習慣で、つらい体のこりを解消してみてはいかがでしょうか。