1リッターモデルを廃止 新色も設定

光岡自動車（ミツオカ）は2026年5月28日、コンパクトカー「ビュートストーリー」の一部改良モデルを発表しました。



同日に発売しています。

ミツオカ「ビュート」シリーズは、新車のコンパクトカーをベースに、創業当初からカスタムカーを多く手掛けてきたミツオカがレトロなテイストのカスタマイズを行ったモデルです。

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ベース車の良さを活かしつつ、ハンドメイドで仕上げた専用パーツやインテリアを装備することで、英国の高級車風の独創的なスタイリングを実現しました。

初代は日産「マーチ」（2代目・K11型）をベースに誕生。以来3世代にわたり展開し、カスタムカーとしては異例の1万台以上の販売を記録する主力モデルとなっています。

現行型は2023年9月に発売された通算4代目です。ベースとなっていたマーチが国内販売を終了したことから、ベース車をトヨタ「ヤリス」に変更し、11年ぶりに全面刷新。車名も新たに「ビュートストーリー」としています。

ビュートとしては初となる先進運転支援システムの装備やハイブリッド車の設定など、安全性能や環境性能を大幅に向上させつつも、従来のスタイリングは維持しています。

ボディサイズは全長4090mm×全幅1695mm×全高1495-1510mmです。

デザインは歴代モデルと同様、英国の高級車を彷彿とさせる丸型LEDヘッドランプやハート型グリル、アイアンバンパー風フロントガーニッシュなどを専用装備し、レトロな雰囲気を演出。

また、ボンネットやボディサイドにはフロントから連続するモール加飾を、ホイールもメッキセンターキャップを装備するなど、華やかに仕上げられました。

リアは大きな丸型テールランプやメッキバンパー調加飾などを装備し、全体的にヤリスの存在を感じさせない大幅なイメージチェンジが図られています。

インテリアはヤリスの面影を残しつつも、多彩なカラーから選べるパイピング＆ステッチ入りの専用レザーシートや、シートと同色のインパネ加飾がオプションで用意されるなど、インテリアの雰囲気を大幅に変更することが可能です。

今回の一部改良では、外装カラーの一部変更やグレード体系の見直しが図られています。

ボディカラーは標準色が「チュールトップブラック」「ドレッシーホワイトパール」「マジカルローズ」に加え、新色「アヴァンギャルドブロンズメタリック」が新設。

オプションカラーは「ピスタチオカーキ」「コーラルベージュメタリック」「ターコイズブルーメタリック」「ガトーショコラメタリック」「ロイヤルグリーン」「カットソーグレー」「ロイヤルホワイト」に加え、新色「アドベンチャーブルー」「ペールブルー」「エレガンスネイビー」「ダークレッド」の5色が加わりました。

これにより、全15色のラインナップとなっています。

グレードラインナップでは、従来設定のあった1リッター車が廃止され、1.5リッターおよび1.5リッターハイブリッドの2タイプとなりました。なお、従来通り、1.5リッター車には6速MTも用意し、1.5リッター車、1.5リッターハイブリッド車両方に4WD車も引き続き設定されています。

このほかは、2026年2月に実施されたヤリスの一部改良に準じており、電動パーキングブレーキ・ブレーキホールドをハイブリッド車に標準装備化。ハイブリッド車の上級モデル「HYBRID LX」にフロントアームレストを追加、バックガイドモニター＆ディスプレイオーディオを全車に標準装備しています。

またETC車載器をベースモデル「DX」「HYBRID DX」に、ETC2.0車載器を「LX」「HYBRID LX」に装備したほか、寒冷地仕様は4WD車に標準装備されています。

一部改良を行ったビュートストーリーの価格（消費税込）は、369万1600円から480万3700円です。