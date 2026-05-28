ついに実現した「タンドラ」正規販売！ なぜ北米専用車が日本のディーラーに並ぶのか

トヨタが販売するモデルは「グローバルでフルラインナップ」のため多種多様なのは皆さんのご存じの事でしょう。

大きく分けると「世界戦略車」と「地域専用車」に分けられますが、今回北米市場専用のフルサイズピックアップトラック「タンドラ」が、2026年夏に日本国内で全国販売されます。筆者（山本シンヤ）はそれに先駆け、日本の一般道で試乗する機会を得ました。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「タンドラ」です！ 画像で見る（30枚以上）

試乗した車両は静岡県沼津市にあるアメリカで販売されるクルマの並行輸入で豊富な実績を持つ「オートビジョン2000」が所有するモノで、トヨタから長年の実績・ノウハウを買われて、正式導入に先駆けて“実証実験”を行なっている貴重な1台です。

その前に、なぜ北米専売のタンドラを日本で正規販売することになったのでしょうか。 その背景は「トランプ問題」に端を発したアメリカ製車両の「導入促進」の一環です。

トヨタは北米で現地生産を行なっていますが、その中から「カムリ」「ハイランダー」に加えて、タンドラに白羽の矢が立ったのです。

とは言え、最大の壁は「法規制（認証制度）の違い」にありました。アメリカは独自の安全基準「FMVSS」を採用しているのに対し、日本はヨーロッパ主導の「UN／ECE規則（ISO規格ベース）」に準拠しています。

そのため、北米のモデルを日本に輸入するには、日本の法規に合わせた改良が必要となります。ただ、その対応に膨大な手間とコストがかかるため、そう簡単にはいかないのが現実でした。

しかし、今回は国交省が動き「米国製乗用車の認証制度」をうまく活用、保安基準に準じた最小限のローカライズを施すだけで、ほぼ「北米スペックそのまま」の状態で日本の正規ディーラー網を通じて販売することが可能になったのです。

個人的には変に日本向けにアジャストされることなく、アメリカで販売されるままの空気感をそのまま味わえる。要するに本物を気軽に購入できると言う点では、非常に嬉しいポイントと言えるでしょう。

全長約6mの圧倒的スケール！ “本物”をそのまま味わえる内装とスペックの割り切り

実車を目の前にすると、怒涛の迫力に圧倒されます。ボディサイズは全長5930mm×全幅2030mm×全高1980mm、ホイールベースは3700mmと例えるならば2トンのトラック並みのサイズです。

フロントマスクは壁のようにそびえ立つ巨大なラジエーターグリルが特徴です。離れた場所から見ると意外とインパクトの中に洗練された印象も受けました。

迫力のフロントフェイス！

ちなみにトヨタ自身が「日本で売られているクルマと比べて塗装クオリティを含めた品質・精度は異なります」と公言していますが、パッと見て気になる所はありませんでした。

ドアを開けると自動でステップが作動（それが無いと乗り降りは困難です）。それを使って運転席に座ります。インテリアの第一印象はとにかく「横方向に非常に長い」ということです。

運転席と助手席の間には巨大なアームレストが装着されていますが、もう一人余裕で座れるほどのスペースがあります。

シートは日本人だと大きめのサイズで日本のトヨタ車と比べると若干クッションが柔らかめな印象です。

インパネ周りはセンターにレイアウトされる大型ディスプレイが目を引きます。この辺りはトヨタ「ランドクルーザー300」やレクサス「LX」よりも洗練されている印象ですが、空調コントロールや機能系のスイッチ（4WD切り替えなど）は大きなスイッチで構成。フレームにSUV系のDNAがシッカリ受け継がれています。

装備面はスペック上ではほぼフル装備ですが、北米仕様をそのまま導入する事による「割り切り」や「注意点」も存在します。一つはインフォテイメント系で純正のナビゲーションやラジオ（周波数帯が異なる）は使えません。

ただ、スマートフォン接続で「Apple CarPlay」や「Android Auto」が使えるので問題なし。

大型ディスプレイ搭載のインパネ

もう一つはメーター内の表示は日本の表記（スピード：マイル→km／h、燃費：MPG→km／L）に変更可能ですが、エアコンの温度表示は華氏表示（°F）のままです。加えて各種設定は全て英語表記ですが、難しい言葉ではないので、基礎的な英語が解る人なら全く問題ないと思います。

リアシートは3700mmのホイールベースを活かし足元スペースは下手なリムジン顔負けの広さ、頭上スペースも十分確保されています。

シートバック角度は一般的なSUVと比べると若干立ち気味ですが快適性は十分。

フロントシート同様にシートヒーター／シートベンチレーションも装備されていますが、カップホルダーが6人分（センターコンソール、アームレスト、左右ドア下）なのは、なぜでしょうか。

荷台も広々スペースで、前後方向は身長170cmの筆者が寝ても余るくらいの長さがあります。ちなみにリアゲートは電動式で格納式のステップも用意されているので、容易に使えます。

巨体を忘れさせる軽快なハンドリングと、V6とは思えないエモーショナルな鼓動

パワートレインは最高出力349ps／最大トルク649Nmを誇る3.5リッターV6ツインターボエンジン（V35A）＋10速ATの組み合わせです。先代は5.7リッターV8NAエンジンでしたので、いわゆるダウンサイジングユニットになります。

発進時はトレーラー牽引を想定しているのか最新のATにしてはトルコン感（もっさりした印象）が強めですが、1800rpm付近から過給がグッと立ち上がりますが、加速フィールはターボと言うよりも「大排気量NAエンジン」のようなトルクフルかつリニアな特性です。

動力性能は2600kgの巨体を軽々と走らせるレベルですし、高速道路の合流などでアクセル全開してみると「速い」と感じるレベルですが、オートビジョン2000さんに聞くと、「けん引時など高負荷がかかるシーンなどでは、排気量の小ささを感じる時もあります」との事でした。

予想外だったのはエンジンサウンドで、V6でありながらV8を彷彿とさせる「ドロドロドロドロ……！」という、野太く地響きを立てるようなアメリカン・ビートを奏でます。

V35Aは高効率エンジンが故にサウンドに濁音が多いのですが、タンドラのそれは「やればできるではないか」と思うくらい、エモーショナルなサウンドに仕上がっています。

エモーショナルなサウンドも特徴的！

燃費についても触れておきましょう。

一般道では5.5〜6.0km／Lとある意味“想定内”でしたが、信号の少ないバイパスや高速道路での巡航だと12〜13km／Lとサイズと重量を考えたら優秀。

この辺りは最新のTNGA世代のエンジンの強みが出ています。ちなみにアイドリングストップ機能付きですが、北米では使われていたのかは疑問が残ります。

ちなみに本国にはこのエンジン＋1モーターの「i-Force MAX」と呼ばれるHEVモデルもラインナップされていますが、個人的には日本で使うにはこちらのほうが最適だったのでは…と思う部分もあります。

フットワークについてはどうでしょう。

骨格は軽量・高剛性の最新ラダーフレーム構造を用いた「TNGA GA-Fプラットフォーム」、サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン、リアはマルチリンクを採用。

ピックアップトラック＝リア・リジット＋リーフスプリングだと思っていたので、ちょっとビックリです。タイヤは255／60R20（ヨコハマ・ジオランダーX-CV）を履きます。

試乗前はよく言えば“大らか”、悪く言えば“ダルな”乗り味を想像していましたが、走らせてみて完全に裏切られました。パワステはEPSでアシスト量は比較的軽めの味付けですが、路面からのフィードバックや手応えは明確です。

ハンドリングはステアリングを切ってからワンテンポ遅れてグラリと車体が傾くような感覚は無く、ステアリング操作に対してフロントのノーズが即座に反応し正確に向きを変えてくれます。

クルマの動きは俊敏とまではいきませんが、コーナリング時も見た目以上に低重心かつ前後重量配分が整っている効果が効いており、驚くほど素直に、そして一体感を持って曲がる事できるのはもちろん、感覚的にはクルマがより小さく、軽く感じます。

個人的にはオンロードでの高いライントレース性とコントロール性の高さは、ランドクルーザー300やLXをも超えるレベルだと感じました。それでいながら、直進時は軽くステアリングに手を添えているだけでビシッと矢のように直進します。

日本の道で試される「覚悟」。規格外のサイズを乗りこなす条件と最終結論

乗り心地は連続した荒れた路面では、ラダーフレーム特有の「ブルブル」とした微振動がわずかに顔を出しますが、それ以外のシーンではピックアップトラックとは思えないほど快適です。

路面の入力はカドが丸い上に乗員に伝わらないように上手く分散されている上に大きなうねりを超える時の吸収性の高さも相まって、バネ上のフラット感は下手な高級SUV顔負けの実力です。ただ、凹凸を走っていると内装の“軋み”は普通のクルマよりは多めな気がしました。

そして、多くの人が気になる取り回し性能についてです。

今回色々な道を走りましたが、アイポイントの高さや見切りの良さに加えて左ハンドルなので路肩に寄せやすい事、そして日本での使用で「命綱」となるパノラミックビューモニターのサポートも相まって、高速道路や幹線道路は「想像していたよりは苦労しない」でしたが、市街地では「やはり厳しいな」と。

2030mmの全幅は意外と何とかなりますが、5930mmの全長はかなり苦戦します。特に幹線道路から細い路地に入ってからは「ここは曲がれる？曲がれない？」と筆者もドキドキの連続でした。更に最小回転半径7.0mなので、Uターンや駐車時の切り返しなどを含めた取り回し性もかなり苦労します。

快適な乗り心地！

そして、クルマを止める場所も選びます。ちなみに筆者の駐車場はタンドラが十分止められる長さがありますが、直前の90度コーナーを曲がる事ができなくてたどり着くことができませんでした 。時間貸し駐車場もサイズ制限に引っかかる所のほうが多いので、その辺りの注意が必要です。

更に細かい話ですが「洗車が大変（門型洗車機は入らない所も、手洗い洗車もサイズが大きいので高い）」「高速道路も高い（1ナンバー）」なども理解しておく必要はあります。

そろそろ結論にいきましょう。ハッキリ言って誰でも簡単にホイホイとお勧めできるクルマではありませんが、「自宅の駐車スペースが確保できる事」「そこに至る道路の幅がクリアできている事」「普段は他に小さいクルマを持っている事」「大きいクルマの運転が得意」と言った条件が合致する人であれば、とても魅力的なモデルだと思います。

価格（消費税込み）は1200万と絶対的な金額だけを見れば高いですが、昨今の極端な円安傾向を考えれば、北米のフルサイズピックアップがメーカー保証付きでと考えれば、もはや「大バーゲンセール」と言ってもいいでしょう。

もちろん凄く売れるクルマではありませんが、個人的には「買ったけど自宅に入らなかった」と言ったような悲劇を防ぐためにも、数日間貸し出して自宅周辺の取り回しを試せるようなサポートをしてあげられると、ユーザーは安心してその一歩を踏み出しやすくなるのではないでしょうか。