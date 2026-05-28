第一生命保険は２８日、２０２５年の「サラッと一句！わたしの川柳コンクール」（旧サラリーマン川柳コンクール）の上位１０作品を発表した。

買い物など日常で進むデジタル化や物価高への困惑をユーモラスに表現した作品が並んだ。

１位には「キャッシュレス 充電無くなり 無一文」が選ばれた。２位は「パスワード 記録したけど 記憶なし」が続き、デジタル社会ならではの戸惑いを詠んだ句が幅広い世代の共感を集めた。

３位は「ミャクミャクと 続く気配の 物価高」で、生活を圧迫する物価の高騰を、大阪万博の公式キャラクターになぞらえた。６位の「デコピンは きっと俺より 高い飯」は、大リーグで活躍する大谷翔平選手の愛犬と我が身を比べた悲壮感が笑いを誘った。

１月に約５万４０００句の応募作品から入選１００選を選び、約４万票の投票で上位１０作品が決まった。

上位１０作品は以下の通り。

１位 キャッシュレス 充電無くなり 無一文

２位 パスワード 記録したけど 記憶なし

３位 ミャクミャクと 続く気配の 物価高

４位 パスワード 思い出せずに また初期化

５位 ロマンスは 昔は神様 今は詐欺

６位 デコピンは きっと俺より 高い飯

７位 ポイントを 気にするあまり ついで買い

８位 キャッシュレス 増える決済 減る貯金

９位 セルフレジ タッチパネルで 店主呼ぶ

１０位 パパは、居る？ パパは、いらない 娘 言う