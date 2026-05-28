AKB48から派生したダンスアンドボーカルユニット「DiVA（ディーバ）」として活動したモデルでダンサーの粕谷聡子（40）が28日までに自身のインスタグラムを更新。第2子となる女児の出産を報告した。

「5月7日、第二子となる女の子を出産しました」と報告。ベビーカーにいる次女を長女が見守る画像を公開した。

「2496gで生まれてきてくれた小さな赤ちゃん 呼吸のサポートが必要で、約2週間NICUで頑張ってくれていました」と明かした。「NICUにいる間は手を握る事しか出来なかったので、早く抱っこしたくてたまらなかったです。改めて、当たり前に一緒に過ごせる事は当たり前じゃないんだなと実感しています」としみじみ。「支えてくださった先生方、看護師さん達、たくさんメッセージをくださった皆さま、本当にありがとうございました」と感謝をつづった。

「そして我が家の次女、どうしても梅干しに見えてしまい…結局“うめぼしちゃん”と呼ばれています笑。お姉ちゃんのおにぎりちゃんと、次女のうめぼしちゃんをこれからどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

粕谷は18年8月に結婚を発表。23年4月に第1子長女の出産を発表した。