櫻坂46佐藤愛桜がセンター 四期生楽曲「We got your back」配信開始
櫻坂46四期生楽曲「We got your back」のストリーミング＆ダウンロード配信が、28日からスタートした。本楽曲は、6月10日に発売となる櫻坂46 15th Double A-side Single「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」に収録される。
【一覧】ジャケットアートワークも解禁
今作は、坂道グループ初となる両A面シングルであり、「Lonesome rabbit」「What’s “KAZOKU”?」に加え、BACKS曲「コインランドリー」の3曲がすでに先行配信され、大きな注目を集めている。
四期生楽曲「We got your back」では、佐藤愛桜がセンターを務める。荒波や向かい風といった困難に立ち向かいながら、それでも前に進み続ける姿を描いた、エモーショナルな一曲となっている。
さらに、本楽曲は6月2日・3日にLaLa arena TOKYO-BAYで開催される四期生ライブへの期待を一層高める作品にもなっている。
【一覧】ジャケットアートワークも解禁
今作は、坂道グループ初となる両A面シングルであり、「Lonesome rabbit」「What’s “KAZOKU”?」に加え、BACKS曲「コインランドリー」の3曲がすでに先行配信され、大きな注目を集めている。
四期生楽曲「We got your back」では、佐藤愛桜がセンターを務める。荒波や向かい風といった困難に立ち向かいながら、それでも前に進み続ける姿を描いた、エモーショナルな一曲となっている。
さらに、本楽曲は6月2日・3日にLaLa arena TOKYO-BAYで開催される四期生ライブへの期待を一層高める作品にもなっている。