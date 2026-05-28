「待ちに待った写真だ！」パレス鎌田大地、歓喜のトロフィーリフトに海外ファンも祝福！「日本ってほんと世界レベル」「マジで凄い選手」
フランクフルト時代にヨーロッパリーグの優勝を経験。そしてクリスタル・パレスでも、鎌田大地は欧州カップ戦で頂点を味わった。
パレスは現地５月27日、カンファレンスリーグ（ECL）の決勝でスペインのラージョ・バジェカーノと対戦。スコアレスで迎えた51分、アダム・ウォートンのミドルシュートのこぼれ球をジャン＝フィリップ・マテタが押し込み、先制に成功する。
この１点を最後まで守り抜いたパレスが、１−０で勝利。クラブ史上初の欧州タイトルを手にした。鎌田はフル出場で攻守に奮戦した。
試合後にECLの公式アカウントが、「ダイチ・カマダが２度目の欧州タイトルを獲得」と綴り、日本代表MFが笑顔でトロフィーを掲げる写真を公開。この投稿には国内外から以下のような声があがった。
「おめでとう〜！！！」
「ダイチィィィ」
「鎌ちゃんすごい！」
「偉大すぎる」
「日本ってほんと世界レベルだな」
「今でも君が恋しいよ」
「マジで凄い選手」
「いい笑顔ですねー」
「過小評価されてるよな？」
「たまんねー！ 最高！ 日本人の誇りだわ！」
「ワールドカップで日本の中盤をリードする呼び声の高い一人」
「彼がトロフィーを掲げるクリップ、誰か持ってる？」
「待ちに待った写真だ！」
「またグラスナー監督の下でだ」
多くのファン・サポーターが祝福した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】歓喜のトロフィーリフトがばっちり！ 鎌田が自身２度目の欧州カップ優勝
パレスは現地５月27日、カンファレンスリーグ（ECL）の決勝でスペインのラージョ・バジェカーノと対戦。スコアレスで迎えた51分、アダム・ウォートンのミドルシュートのこぼれ球をジャン＝フィリップ・マテタが押し込み、先制に成功する。
この１点を最後まで守り抜いたパレスが、１−０で勝利。クラブ史上初の欧州タイトルを手にした。鎌田はフル出場で攻守に奮戦した。
試合後にECLの公式アカウントが、「ダイチ・カマダが２度目の欧州タイトルを獲得」と綴り、日本代表MFが笑顔でトロフィーを掲げる写真を公開。この投稿には国内外から以下のような声があがった。
「ダイチィィィ」
「鎌ちゃんすごい！」
「偉大すぎる」
「日本ってほんと世界レベルだな」
「今でも君が恋しいよ」
「マジで凄い選手」
「いい笑顔ですねー」
「過小評価されてるよな？」
「たまんねー！ 最高！ 日本人の誇りだわ！」
「ワールドカップで日本の中盤をリードする呼び声の高い一人」
「彼がトロフィーを掲げるクリップ、誰か持ってる？」
「待ちに待った写真だ！」
「またグラスナー監督の下でだ」
多くのファン・サポーターが祝福した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】歓喜のトロフィーリフトがばっちり！ 鎌田が自身２度目の欧州カップ優勝