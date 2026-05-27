新潟市南区の自宅で、練炭を七輪に置いて燃やし、妻を一酸化炭素中毒で死亡させたとして警察は26日、61歳の夫を殺人の疑いで逮捕しました。



2人暮らしの夫婦に何があったのでしょうか。



殺人の容疑で逮捕・送検されたのは、新潟市南区の無職、栗原英樹容疑者（61）です。



＜記者リポート＞

「周囲には田園風景も広がるこちらの地域。のどかな住宅街にあるあちらの一軒家で事件が起きたということです」





警察によりますと、栗原容疑者は5月初旬、妻・美江子さん（61）を殺害しようと考え、自宅内で火を付けた練炭を七輪に置いて燃やし美江子さんを死亡させた疑いがもたれています。5月11日、栗原容疑者が「妻が死んでいる」と警察に通報し事件が発覚。警察と消防が自宅の居間で倒れている美江子さんを発見しましたが、その場で死亡が確認されました。＜近隣住民は＞「（2人で）車で出ていくからね。たまに見かける」Q）夫婦仲は良さそうでしたか？「普通でしょ」美江子さんに目立った外傷はなく死因は一酸化炭素中毒でした。2人暮らしの夫婦に何があったのか……＜近隣住民は＞「（美江子さんは）病気して仕事辞めてずっと家にいたみたい」近隣住民によりますと、美江子さんは以前から体調を崩していて、栗原容疑者が美江子さんの面倒を見ていたということです。警察は栗原容疑者の認否を明らかにしておらず、事件に至った動機や経緯について慎重に調べを進めています。