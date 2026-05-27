星街すいせい × TAKU INOUEによる音楽プロジェクト“Midnight Grand Orchestra”、1st EP『Travelogue I』を8月発売決定
バーチャルアイドル星街すいせいとTAKU INOUEによる音楽プロジェクト“Midnight Grand Orchestra”が8月19日、2年8ヶ月ぶりの新作EP『Travelogue I』をリリースすることが発表となった。
同EPは通常盤と初回生産限定盤の2形態で発売される。CDには全4曲が収録されるほか、初回生産限定盤のDISC2にはオリジナルサウンドトラックが全6曲収録される予定だ。そのほか収録詳細は後日改めて発表される。
なお、6月14日23:59までに対象商品を予約すると、早期予約特典として“A5サイズ ホログラムシート”が付与される。さらにリリースを記念したTOY’S STORE限定グッズの発売も決定。『Travelogue I』両形態とのセット商品をはじめ、ジャケットアートワークをモチーフにした限定Tシャツやメタルキーホルダーなど、多彩なアイテムが本日より販売開始となった。
この発表にあわせて、最新アーティスト写真も公開。これまでイラストを中心に展開してきたビジュアルイメージから一転し、今回はTAKU INOUE本人の実写と星街すいせいの3Dビジュアルを融合した。新たなる幕開けを感じさせるような仕上がりだ。
Midnight Grand Orchestraは2027年2月、千葉・幕張メッセ国際展示場4〜6ホールにて、新章を告げる大規模ライブ＜2nd LIVE「Project: Allegro」＞の開催も決定している。
■1st EP『Travelogue I』
2026年8月19日(水)発売
予約リンク：https://tf.lnk.to/MGO_TravelogueI_CD
【初回生産限定盤(2CD)】TFCC-81202-81203 / \4,400(tax in)
・DISC2 : オリジナル・サウンドトラック 全6曲収録予定
【通常盤(CD)】TFCC-81204 / \2,200(tax in)
▼CD収録曲(全形態共通)
全4曲予定
●早期予約特典：ホログラムシート(A5サイズ)
※予約特典対象期間 : 6月14日(日)23:59まで
●店舗別予約・購入者特典
・Amazon.co.jp : メガジャケ
・Midnight Grand Orchestra応援ショップ: レプリカチケット
特設サイト：https://midnight-grand-orchestra.jp/travelogue-I/
●グッズ情報
【『Travelogue I』DELUXE SET A】\13,200 (tax in)
・｢Travelogue I」初回生産限定盤 + T-SHIRT + METAL KEYCHAIN + CLEAR KNAPSACK
【『Travelogue I』DELUXE SET B】\11,000 (tax in)
・｢Travelogue I」通常盤 + T-SHIRT + METAL KEYCHAIN + CLEAR KNAPSACK
【 『Travelogue I』SET】\8,800 (tax in)
・｢Travelogue I」T-SHIRT + METAL KEYCHAIN + CLEAR KNAPSACK
■＜Midnight Grand Orchestra 2nd LIVE「Project: Allegro」＞
2027年2月11日(祝木) 千葉・幕張メッセ国際展示場4-6ホール
open15:30 / start17:00
▼チケット
スタンディング：\11,000-(税込)
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
特設サイト：https://midnight-grand-orchestra.jp/project-allegro/
関連リンク
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