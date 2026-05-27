バーチャルアイドル星街すいせいとTAKU INOUEによる音楽プロジェクト“Midnight Grand Orchestra”が8月19日、2年8ヶ月ぶりの新作EP『Travelogue I』をリリースすることが発表となった。

同EPは通常盤と初回生産限定盤の2形態で発売される。CDには全4曲が収録されるほか、初回生産限定盤のDISC2にはオリジナルサウンドトラックが全6曲収録される予定だ。そのほか収録詳細は後日改めて発表される。

なお、6月14日23:59までに対象商品を予約すると、早期予約特典として“A5サイズ ホログラムシート”が付与される。さらにリリースを記念したTOY’S STORE限定グッズの発売も決定。『Travelogue I』両形態とのセット商品をはじめ、ジャケットアートワークをモチーフにした限定Tシャツやメタルキーホルダーなど、多彩なアイテムが本日より販売開始となった。

この発表にあわせて、最新アーティスト写真も公開。これまでイラストを中心に展開してきたビジュアルイメージから一転し、今回はTAKU INOUE本人の実写と星街すいせいの3Dビジュアルを融合した。新たなる幕開けを感じさせるような仕上がりだ。

Midnight Grand Orchestraは2027年2月、千葉・幕張メッセ国際展示場4〜6ホールにて、新章を告げる大規模ライブ＜2nd LIVE「Project: Allegro」＞の開催も決定している。

■1st EP『Travelogue I』

2026年8月19日(水)発売

予約リンク：https://tf.lnk.to/MGO_TravelogueI_CD

【初回生産限定盤(2CD)】TFCC-81202-81203 / \4,400(tax in)

・DISC2 : オリジナル・サウンドトラック 全6曲収録予定

【通常盤(CD)】TFCC-81204 / \2,200(tax in)

▼CD収録曲(全形態共通)

全4曲予定 ●早期予約特典：ホログラムシート(A5サイズ)

※予約特典対象期間 : 6月14日(日)23:59まで

●店舗別予約・購入者特典

・Amazon.co.jp : メガジャケ

・Midnight Grand Orchestra応援ショップ: レプリカチケット

特設サイト：https://midnight-grand-orchestra.jp/travelogue-I/ ●グッズ情報

【『Travelogue I』DELUXE SET A】\13,200 (tax in)

・｢Travelogue I」初回生産限定盤 + T-SHIRT + METAL KEYCHAIN + CLEAR KNAPSACK

【『Travelogue I』DELUXE SET B】\11,000 (tax in)

・｢Travelogue I」通常盤 + T-SHIRT + METAL KEYCHAIN + CLEAR KNAPSACK

【 『Travelogue I』SET】\8,800 (tax in)

・｢Travelogue I」T-SHIRT + METAL KEYCHAIN + CLEAR KNAPSACK

■＜Midnight Grand Orchestra 2nd LIVE「Project: Allegro」＞

2027年2月11日(祝木) 千葉・幕張メッセ国際展示場4-6ホール

open15:30 / start17:00

▼チケット

スタンディング：\11,000-(税込)

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

特設サイト：https://midnight-grand-orchestra.jp/project-allegro/