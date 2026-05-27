ユニクロが、人気商品を含む80商品以上がお得になる「ユニクロ感謝祭」を5月28日まで開催中です。公式インスタグラムが、おすすめの限定価格商品6種を紹介しています。

【画像】めちゃオシャレ！ SNSでバズり中のパンツ＆おすすめ限定価格商品を見る！（画像：41枚）

限定価格アイテムに「欲しい！」の声が続々

公式アカウントは、「今が買いどき！感謝価格の人気アイテムがたくさん！」と投稿し、ウィメンズ・男女兼用サイズのアイテムを6種ピックアップ。

1つ目は、SNSで話題の「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」（限定価格1990円、以下、税込み）。限定価格となるのは今季初。ウエストゴムで履き心地がよく、脚の形を拾いにくいワイドストレートシルエットが特長です。

2つ目は、夏の定番ワンピース「ウルトラストレッチエアリズムワンピース／ノースリーブ」（限定価格1990円）。フレアのシルエットが美しいアイテムです。

3つ目は、超目玉価格となる「ワッフルフルオープンミニT」（限定価格790円）。大人も着やすい、上品な小花柄があしらわれています。

ほかに、レイヤードスタイルも楽しめる、涼しげな「シアーT」（限定価格1290円）、オン・オフで使える「ポロセーター／ウォッシャブル」（限定価格1990円）、「UNIQLO : C（ユニクロ：シー）」の男女兼用アイテム「スウェットワイドパンツ」（限定価格2990円）が紹介されています。

「気になったアイテムをコメントで教えてください」という公式アカウントの投稿には、「全部欲しい！」との声が上がり、特に1つ目の「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」に注目が集まっているようです。