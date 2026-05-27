Jリーグがホームグロウンの人数を発表

Jリーグは5月26日、2026特別シーズンにおける各クラブのホームグロウン選手人数について発表した。

最も多くの選手を登録しているのは、J1リーグのFC東京の17人で、2位は同じくJ1リーグのガンバ大阪で15人となっている。

ホームグロウン制度は、各クラブが選手育成にコミットし、アカデミーの現場を変えていくことを目的に2019年シーズンより導入したもので、Jクラブはホームグロウン選手を規程の人数以上、トップチームに登録する必要がある。

現在、J1リーグは4名以上、J2リーグとJ3リーグは2名以上が規定人数となっている。この規定人数に達しなかったのは19クラブで、J1は水戸、町田、岡山、長崎の4クラブが規定に達せず。J2では、八戸、いわき、栃木C、藤枝、宮崎の5クラブ、そしてJ3では福島、栃木SC、群馬、相模原、岐阜、滋賀、FC大阪、山口、讃岐、高知の10クラブが規定を満たせなかった。

FC東京、G大阪に続いたのは、J1百年構想リーグでWESTとEASTで首位となった神戸（14名）と鹿島（13名）で、広島も13名で並んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）