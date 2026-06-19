MAGNETAR「ULTIMA」 「OTOTEN2026」が6月19日に東京国際フォーラムで開幕。会期は21日まで。入場は無料(来場事前登録必要)。ここでは、エミライブースに参考展示されていたMAGNETARのハイエンド・ユニバーサルトランスポート「ULTIMA」をレポートする。 MAGNETARは、2024年ユニバーサルプレーヤー「UDP900」、「UDP800」を発売。2005年には、オーディオ回路などを見