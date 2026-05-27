この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【その手があったか】ひき肉はミートボールで代用！「即席ピザまん」」と題した動画を公開しました。ホットケーキミックスと市販のミートボールを活用し、電子レンジで手軽に作れる本格的なピザまんのレシピを紹介しています。



最大の特徴は、ボウルを使わずポリ袋で生地作りを完結させる点です。ポリ袋にオリーブオイル、牛乳、ケチャップ、ホットケーキミックスを入れて揉み込むだけで、あっという間にピザまんの生地が完成します。面倒な洗い物が少なく済むのは、作る側にとって嬉しいポイントです。



また、中の具材にはひき肉の代わりに市販のミートボールを使用しています。袋の上からミートボールを潰してミンチ状にし、ケチャップを混ぜ合わせることで、火を使わずに即席ミートソースを作り上げました。耐熱容器に大きめのラップを敷き、生地、とろけるチーズ、ミートソースの順に重ねて残りの生地で蓋をしたら、電子レンジ（600W）で1つずつ3～4分加熱して出来上がりです。



完成したピザまんはふんわりと膨らみ、中からはとろ～りとしたチーズと熱々のミートソースが溢れ出します。動画内では「ホットケーキミックスなので甘めの仕上がり」「チーズとの甘じょっぱさが最高です」と、その絶妙な味わいが紹介されました。



包丁も火も使わず、食べたい時にすぐ作れる「即席ピザまん」。小腹が空いた時のおやつや、手軽なランチにぴったりの一品です。動画の後半では、調理に便利なアイラップと一般的なポリ袋の使い分けについても詳しく解説されているので、あわせてチェックしてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（2個分）

・ホットケーキミックス 1袋（150g）

・オリーブオイル 大さじ1（サラダ油、米油でも可）

・牛乳 100ml（約大さじ7）

・ケチャップ 大さじ2

・とろけるチーズ 2枚

・ミートボール 1袋（約50g）

・ケチャップ（ソース用） 約大さじ1/2



［作り方］

1. ポリ袋にオリーブオイル、牛乳、ケチャップ（大さじ2）を入れて軽く揉んで混ぜる。

2. さらにホットケーキミックスを加え、全体が均一になるまで揉んで混ぜ合わせる。

3. 耐熱のお椀（2個）にラップを大きめに敷く。

4. ポリ袋の角をハサミで切り、生地の半分を2つのお椀に分けて流し入れる。

5. とろけるチーズを折り畳み、それぞれの生地の真ん中に少し押し込むように入れる。

6. ミートボールは袋を開ける前に手で揉んで押しつぶし、ある程度ミンチ状にする。

7. ミートボールの袋を開け、ケチャップ（大さじ1/2）を加えて混ぜ合わせ、即席ミートソースを作る。

8. チーズの上にミートソースを半量ずつ入れる。

9. ミートソースが隠れるように、残りの生地を上から被せる。

10. 包み込まずラップを広げたまま、電子レンジ（600W）で1つずつ3～4分加熱する。（表面がべたつかず、均一なオレンジ色になれば完成の目安。加熱しすぎるとパン部分が硬くなるので注意）

11. お椀をひっくり返して取り出し、ラップを外す。（※出来立ては熱々なので、少し冷ましてからヤケドに注意してお召し上がりください）