大相撲の夏場所は24日に千秋楽を迎え、12勝3敗の小結・若隆景（31＝荒汐部屋）が大関・霧島との決定戦を制し、2度目の優勝を遂げた。若隆景は平成29年に初土俵、令和元年九州場所で新入幕、令和4年の春場所で優勝したが、その後、右膝に大怪我を負い、一時は幕下まで降格していた。25場所をおいての復活優勝は、史上3番目の長さのブランクとなる。この好成績で大関獲りへ向けてスタートを切ったわけだが、その若隆景と意外な縁で結ばれているのが、タレントのうつみ宮土理さん（83）である。実はうつみさん、ひょんなきっかけで、若隆景と昨年知り合い、ファンになって化粧まわしまで贈っているという。「週刊新潮」では昨秋、うつみさん本人にその経緯を聞いている。化粧まわしが復活のきっかけとなったのか？ 以下、当時の記事を再録してみよう。

（「週刊新潮」2025年10月2日号記事を一部編集の上、再録しました。文中の年齢、肩書等は当時のままです）

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【実際の写真】“ケロンパ”の顔があしらわれた化粧まわし

“ケロンパ〜！”の喝采

令和7年大相撲秋場所の初日、9月14日の東京・両国国技館で突如沸き起こったのは“ケロンパ〜！”の喝采。関脇・若隆景（30）の化粧まわしに、この10月で83歳となる“ケロンパ”うつみ宮土理のイラストがデザインされていたのだ。

若隆景

「すごく評判が良くてね。私が国技館を訪れたときも、みなさんから“見たことがないユニークで素敵な化粧まわしね”とお褒めの言葉をいただきました」

そう相好を崩すのは、うつみご本人である。

化粧まわしを贈られた若隆景は、大関昇進が注目されている力士。目のつけどころからして、かなりの相撲通とお見受けするが、

「これまで国技館に行ったのは2〜3回くらい。相撲のことはよく分からないんですよ」

若隆景との“なれそめ”

では、若隆景との“なれそめ”は？

「私は毎朝、近所の公園でラジオ体操をやっているんです。そのラジオ体操仲間の中に、若隆景さんと親しい方がいて、今年に入ってからお会いする機会に恵まれました。会ってみると明るい方でね。笑顔がかわいいし、お弟子さんにも優しい。人間的に素晴らしい方だなと感銘を受けました」

土俵でのたたずまいにも魅了されたそう。

「立ち合いのときの鋭い眼光がいいですよね。体つきも均整がとれて、ギュッと引き締まっている。しかもイケメンじゃないですか」

こうなると、もう止まらない。彼女はかつて、韓流ドラマに夢中になったあまり、すべての仕事を辞めて韓国に語学留学した“実績”がある。妥協を知らぬ“推し活”魂は、彼女を思い切った行動に駆り立てた。

「初めて好きになった力士ですからね。“ファンです！”という気持ちをお伝えするには、お菓子などを差し入れするよりも、安くはありませんが、化粧まわししかないと思ったんです」

1億円超えの化粧まわしも

化粧まわしを贈呈するといっても、大抵の人にはピンとこないだろう。いかにして贈るのが通例なのか。相撲担当記者が解説する。

「直接、力士か師匠に贈りたい旨を打診します。よほどのことがなければ力士側は“ごっつぁんです”とありがたく受け入れます」

意外に単純だ。気になる相場については、

「刺繍（ししゅう）が手縫いか機械か、デザインは新たに作るか、すでにデータ化されているかなど、作り方や素材によって大きく変わる。安いもので100万円、ここ10年ほどでもっとも高いのは元横綱・白鵬の3本一組の化粧まわしで、1本1000万円だといわれています」（同）

過去には、ダイヤモンドを埋め込んだ1億円超えの品もあったという。いずれにしろ、素人が気軽に手を出せる代物ではない。

取り組みの度にハラハラ

さて、うつみはさっそく専門の業者に発注した。

「化粧まわし屋さんも感じの良い方で。“うつみさんの注文で化粧まわしを作れるなんて本当にうれしいですよ”と喜んでくださって、私も感動しました」

一度見たら忘れられないデザインについては、

「いくつかの色の候補の中から若草色に決めました。後で聞くと、あまりない色みたいですね。“ケロンパのイラストを入れたい”と提案したら制作担当者さんも“いいアイデアですね”と。“もう少しこの部分を大きく”とか“これだと顔が縦長になってしまう”とか、入念に話し合いをしました」

発注から3カ月。出来上がったのが、右側に〈うつみ宮土理〉、左側に〈若隆景〉、そして下方に〈キンケロ・シアター〉の文字をあしらった、すべて手刺繍の化粧まわしだった。重さ10キロの完成品は、業者から若隆景に直接送られた。

「完成して一番うれしかったのは私自身かもしれません。100％満足しています。初日は、楽しくテレビで相撲中継を観ていました。彼が勝つか負けるか、取組のたびにハラハラさせられています」

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この夏場所でも、若隆景は6日目から9日目にかけて「ケロンパ」まわしで土俵入り。喝采を浴びていた。ちなみにその間の勝敗は3勝1敗である。復活優勝にうつみさんは大喜びだとか。大関獲りへの“女神”となるか。

デイリー新潮編集部