ダイエット中、アイスは我慢するべき？大人世代が見直したい“甘いものとの付き合い方”
暑くなると、冷たいアイスが食べたくなる。ダイエット中でも、「少しくらいなら…」と迷うことはありませんか？でも、無理に我慢しようとするよりも、“どう取り入れるか”を整えている人ほど、食事全体が安定しやすい傾向があるのも事実。そこで今回は、大人世代が無理なく続けやすい、“甘いものとの付き合い方”を解説します。
単純に我慢する方法は“抑えやすい”が、反動も出やすい
甘いものを食べないようにすることで、糖分や摂取エネルギーをシンプルに減らしやすくなります。「今日は我慢できた」という感覚を持ちやすく、短期間では結果につながりやすい方法です。
ただし、制限を強くしすぎるほど、反動で“食べたい気持ち”が大きくなることも。特に疲れている日やストレスが溜まっている日は、甘いものへの欲求が強まりやすいでしょう。甘いものそのものよりも、“我慢と反動”の波が大きくなることで、結果的に食事全体が崩れてしまうケースも少なくありません。
“食べ方を整える人”ほど、無理なく続けやすい
一方で、量やタイミングを整えながら甘いものを取り入れる方法は、無理なく続けやすいのが特徴。例えば、小さめサイズを選ぶ、食後にゆっくり楽しむ、毎日ではなく“楽しむ日”を決めるなど、“付き合い方”を整えることで、食べ過ぎにつながりにくくなります。
ここで大切なのは、“好きなだけ食べる”ことではなく、“崩れにくい範囲で楽しむ”こと。我慢だけに頼らない方が、結果として食事全体が安定しやすくなるケースは少なくありません。
“甘いものを敵にしすぎない”ことが大事
実は体型を整えている人ほど、甘いものを完全に否定していないもの。重要なのは、“毎日好きなだけ食べる”ことでも、“一切禁止する”ことでもなく、“無理なく続けられる付き合い方”を見つけること。それだけで、ダイエットそのものが続けやすくなっていきます。
ダイエット中、アイスは我慢するべきなのか？それとも、食べ方を工夫すればいいのか？どちらが正解という話ではありません。ただ、大人世代ほど“極端に頑張りすぎないこと”が、結果として安定につながるケースがほとんど。なので、我慢だけに頼るのではなく、“付き合い方”を整える視点を持ちましょう。きっと無理のないダイエットにつながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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