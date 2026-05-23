【競馬】3歳未勝利・若手騎手（5月23日／新潟競馬場・ダート1800メートル）

【映像】「ガチ上手い」女性騎手が1着〜3着“独占”の圧巻レース

23日の新潟6R・3歳未勝利戦で1着から3着までを女性騎手が独占。SNS上ではファンも大きな盛り上がりを見せた。

レースは永島まなみ騎手鞍上のピエナオルカ（牡3、栗東・谷）が先手を取り、小林美駒騎手騎乗のマシン（牡3、栗東・石坂）が2番手を追走する形に。直線に入って2頭の一騎打ちとなると、ピエナオルカが突き放しにかかるも、ゴール手前でこれをとらえたマシンが1馬身1/4差をつけて快勝した。

稍重馬場の勝ち時計は1分53秒4。3着には今村聖奈騎手が騎乗したクワッドマリニン（牡3、美浦・久保田）が入り、女性騎手が馬券内を独占した。1番人気、2番人気、6番人気の決着で、3連単は1万2130円の万馬券となった。

女性騎手のワン・ツー・スリー決着は、2023年1月28日の小倉3R以来となる約3年4カ月ぶり3度目。前回は1着から古川奈穂騎手、永島騎手、藤田菜七子騎手の決着だった。

女性騎手の上位独占に、SNS上のファンたちは「女性騎手のワン・ツー・スリー！！ 美駒ちゃん！ まなみん！ 聖奈ちゃん！」「令和最新版の競馬」「圏内全員女性騎手！ あっぱれ！」などと興奮。また、この勝利で今年17勝目を挙げた小林騎手に対して、「コバミク ガチ上手い」「コバミク最強！」など称賛の声が上がった。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）