◆ドラディション「ＮＥＶＥＲ ＧＩＶＥ ＵＰ ２０２６ ＰＨＡＳＥ‐１」（２２日、後楽園ホール）観衆１１０８

プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は２２日に後楽園ホールで藤波のデビュー５５周年記念イヤー第一弾大会「ＮＥＶＥＲ ＧＩＶＥ ＵＰ ２０２６ ＰＨＡＳＥ‐１」を開催した。

メインイベントで藤波は、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮とシングル対決した。７２歳のドラゴンと２８歳の悪のリーダーとの対決は、成田が奇襲で場外戦を仕掛けイス、鉄柱攻撃で主導権を握った。

藤波もドラゴンスクリューで場外へ吹っ飛ばし、張り手などで逆襲するが、成田はヒザ十字で徹底してドラゴンのヒザを集中攻撃。さらにセコンドの裕二郎がエプロンに上がり介入を試みる。ここでジェントル高久レフェリーが制した隙を見てプッシュアップバーで藤波のヒザ裏を殴打し一気に攻勢に出た。

それでも藤波は驚異のドラゴンスクリューから足４の字固めで大逆転。成田の危機に裕二郎が再びエプロンに上がる。藤波が裕二郎に迫ると背後から成田が急襲し藤波が高久レフェリーと衝突し場外へ昏倒した。

レフェリー不在のリングで成田と裕二郎は藤波へストンピングの集中砲火を浴びせた。ここでＬＥＯＮＡがリングに突入し裕二郎を控室に連行した。ここから藤波がスリーパーホールドからドラゴンスリーパーで絞り上げたが成田はロープに逃げた。さらに藤波はフルネルソンの態勢からドラゴン・スープレックスを試みると、関節蹴りで成田は脱出して飛びつきヒザ十字固めで捕獲した。

ロープに逃れた藤波は張り手から逆さ押さえ込みでフォールを奪うもカウント２で返された。コブラツイストで絞り上げ、グラウンド・コブラツイストもカウント２で成田がキックアウト。立ち上がった成田は、張り手からダブルクロスで追い込み、最後は地獄の断頭台を突き刺し勝利した。

試合後も成田は裕二郎と藤波を攻撃。ここでウルフアロンが花道をダッシュしてリングイン。まさかのビッグサプライズにホールが沸騰する中、ウルフは成田に一本背負いを決めて蹴散らした。

６・１４大阪城ホールで成田のＮＥＶＥＲ無差別級王座に挑むウルフ。マイクを持ち「成田！テメエが今日ここで藤波さんと試合するって聞いて、オメエが悪いことできねえように監視してたんだよ！ 次のオマエと俺の決戦は６月１４日、『ＤＯＭＩＮＩＯＮ』大阪城ホール。テメエのいまのベルト、必ず俺が取り返してみせる。おい、成田！その日まで震えて眠れ」と挑発した。

藤波と時空を超えた名勝負を展開し底知れぬ実力を満天下に示した成田。ウルフの襲撃にも不敵な笑みを浮かべバックステージに現れ「おい藤波よ、これが今の新日本プロレスとテメェの違いなんだよ、分かったか？ 藤波、ざまあみろだよ。藤波よ、これがいまの新日本プロレスとテメェの違いなんだよ」と高笑いを浮かべた。

さらに６・１４大阪城で挑戦を受けるウルフへ「テメエもしつけぇな。こんなところにまで来るとはな。よっぽど俺が怖ぇのか？」と挑発し「６月１４日、このベルトにテメェは手が届くことすらできねえ。そして、黒帯、そうだな、どうしてやろうかな？」と負けたら黒帯「返上」を通告した柔道金メダルへ意味深な笑みを浮かべ、水道橋の闇へ消えた。

◆５・２２ドラディション全成績

▼メインイベント スペシャルシングルマッチ ６０分１本勝負

〇成田蓮（１１分０７秒、地獄の断頭台→体固め）藤波辰爾●

▼セミファイナル ４５分１本勝負

〇高橋裕二郎（１５分３３秒 ＢＩＧ ＪＵＩＣＥ→体固め）ＬＥＯＮＡ●

▼第４試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

△長井満也、小島聡（時間切れ引き分け）船木誠勝、諏訪魔△

▼第３試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、〇ＡＫＩＲＡ（１５分１５秒 ムササビプレス→片エビ固め）ハヤブサ、ＭＡＺＡＤＡ

▼第２試合 ２０分１本勝負

〇関本大介（８分１３秒 アルゼンチンバックブリーカー）倉島信行●

▼第１試合 タッグマッチ ２０分１本勝負

〇鈴木敬喜、長井隆之介（１２分０８秒 ラリアット→片エビ固め）竹村豪氏、三州ツバ吉●