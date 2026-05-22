シンガー・ソングライターのR!N(リン)が22日、自身のX(旧ツイッター)を更新。今年6月20日に予定していたイベントが中止になったことを伝えた。



【写真】イベントの中止を発表したR!N

R!Nは「残念なお知らせ」と題して、「6月20日(土)に予定していた、1日店長企画は申込者が0だったため、 会場と相談した結果、開催キャンセルとなりました」と発表した。R!Nは今年3月11日に自身のXで「6/20(土)、初めての1日店長企画を大阪でやります。この日はR!Nが店長になって、みなさんと一緒に飲む日です」とバーでの1日店長イベントの企画を発表していた。



「初めての企画で、打ち合わせ段階から楽しみにしていましたが、このような結果となってしまい、とても悔しいです」と率直に思いを記したR!N。また「ご興味を持ってくださっていた方にも申し訳ありません」と続け、「今後も何か面白そうなイベントができた際は、お越し頂けるように頑張ります」と誓った。最後には「私の力不足でご迷惑をおかけした各所の皆様、大変申し訳ありませんでした」と結んだ。



R!Nは日本とフィリピンのルーツをもつシンガー・ソングライター。別名義の「Gemie」としては、アニメ「進撃の巨人」、「機動戦士ガンダムNT」、「プロメア」、「キングダム」などの劇中歌を担当している。



（よろず～ニュース編集部）