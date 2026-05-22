スピリチュアルに激ハマりした友人に「セミナー」へ誘われ困惑　「離れる一択」と警告の声が殺到

身近な友人が突然、目に見えない謎のパワーや怪しげな教えに傾倒し始めたら、あなたならどうするだろうか。ガールズちゃんねるに5月中旬、「スピリチュアルな友人についていけなくなった…」というトピックが立ち、議論になった。

トピ主の友人はセミナーに熱心に通い、占いの先生を「運命」と崇拝しているという。とうとうトピ主をそのセミナーに誘ってきたそうで、「距離を置こうか悩んでいます」と切実に問いかけた。

「誘ってくるなら離れる一択」

トピック内では冷徹なアドバイスが殺到した。個人が何を信じるかは自由だが、他者を巻き込み始めた時点で関係性は“アウト”というのが世間の共通認識のようだ。

「距離を置く、一択」

「誘ってくるなら離れる一択だね」

「距離置くっていうか 友達やめる」

トピ主がさらに「久々に食事のお誘いがあったので喜んでいたらセミナーメインで、食事はオマケでした」と明かすと、警戒を促す声が寄せられた。

「いいですか、どれだけ仲良くとも、今までの思い出があろうと 何かに傾倒してしまい、周りが違和感を持つほど変わってしまったのならそれはもう離れた方がいいということです」

「スピリチュアルも新興宗教もマルチ商法もネズミ講も同系だよ 要するに頭弱い人(自分の頭で考えられない人)から金を搾り取るビジネス」

「そんなもんに金出すより マジで寿司とか焼肉でも食ってた方がいい」

一方で、トピック内では「スピリチュアルにハマる人の特徴」についてのシニカルな分析も目立った。自分に都合のいいファンタジーを信じるようになった人に世間は厳しい。

「タロット占いの結果をウットリ話された時に、頭良い人だったイメージ崩落」

「そんなもんに金出すより マジで寿司とか焼肉でも食ってた方がいい。」

確かに、実体のない高額なセミナーにお金をつぎ込むくらいなら、確実に胃袋と幸福感を満たしてくれる美味しい食事にお金を使う方がよほど建設的と言えるだろう。

かつては親しかった友人だからこそ、割り切れないというトピ主の苦悩はよく分かる。しかし、一度変な教えに染まり、周囲を勧誘の対象として見始めた人間を引き戻すのは至難の業だ。先方がハマっているものが、こちらの想定よりやばいケースも全然ある。相手がそう簡単に変わることはないのだから、今は「ちょっとだけ」距離を置いて様子を見るのが、自分自身の精神衛生を守るためにいいだろう。

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